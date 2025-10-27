Juan Sansó asumió como nuevo director del Hospital Felipe Heras de Concordia
El secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, y el director general de Hospitales, Mauro González, pusieron en funciones al nuevo director del Hospital Felipe Heras de Concordia, Juan Ramón Sansó de la Madrid, quien reemplaza a Exequiel Ortiz y su equipo de gestión.
La designación de Sansó fue formalizada mediante la Resolución Ministerial Nº 4826, tras la renuncia presentada por Ortiz por motivos personales. En el mismo acto, se oficializó el nombramiento del bioquímico Roberto Juan Enrique Galarza como secretario técnico del hospital, a través de la Resolución Nº 4869, en reemplazo de Daniel Kueider.
En representación del ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el secretario Valentinuz valoró el trabajo de la gestión saliente y destacó la continuidad institucional del hospital:
“Hay una muy buena relación entre ambos equipos, lo que permitirá sostener la línea de trabajo. Cada director aporta su impronta, con el propósito común de mejorar el servicio día a día. Desde la cartera sanitaria acompañaremos esta nueva etapa y brindaremos todo el apoyo necesario”, expresó.
Por su parte, González remarcó la necesidad de fortalecer el hospital y continuar con las mejoras:
“Debemos seguir avanzando en la mejora de la infraestructura, el equipamiento y la organización hospitalaria, para garantizar una mejor atención a la población de Concordia y su zona de influencia, así como mejores condiciones laborales para los equipos de salud”, señaló.
El flamante director, Juan Sansó, con una amplia trayectoria en la Cruz Roja Argentina Filial Concordia, manifestó su compromiso con la comunidad y los objetivos sanitarios:
“Estamos expectantes de poder generar nuevas mejoras y cumplir con los objetivos sanitarios para que la población reciba el servicio que se merece. Este hospital es muy importante para la sociedad; prácticamente todos los que estamos aquí nacimos en él, y queremos verlo crecer y mejorar”, afirmó.
Sansó aseguró además que la nueva gestión mantendrá la continuidad de las líneas de trabajo impulsadas durante la conducción de Ortiz.
A su turno, el director saliente agradeció el compromiso del personal y destacó el sentido de pertenencia de quienes integran el hospital, valorando la labor desarrollada desde abril de 2024 hasta la fecha.
El acto de asunción contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas la senadora provincial Gloria Cozzi.