Juan Grabois: “Milei deja tierra arrasada para las corporaciones importadoras”
El diputado nacional Juan Grabois respondió a las declaraciones del presidente Javier Milei que hizo esta mañana contra empresarios argentinos. “La destrucción de la Industria Nacional implica necesariamente la destrucción de los grandes industriales nacionales para dejar tierra arrasada a las corporaciones importadoras”, advirtió Grabois.
“Algunos empresarios que aplaudían como focas cuando Milei les decía benefactores sociales y los calificaba de héroes por evadir estarán aprendiendo que la destrucción de la Industria Nacional, además de devastar a los trabajadores, implica necesariamente la destrucción de los grandes industriales nacionales para dejar tierra arrasada a las corporaciones importadoras. La cuestión es si existe o puede existir una burguesía nacional que entienda que sus intereses no pueden desligarse de los del conjunto”, expresó el dirigente peronista en X.