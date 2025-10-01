Juan Grabois: “El Gobierno de Milei es lo más patético que se vio en la historia democrática argentina”
En el marco de su campaña para las elecciones legislativas de octubre, Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, realizó declaraciones controvertidas sobre Cristina Kirchner, la Corte Suprema y el Gobierno de Javier Milei, y anticipó promesas de cara a los comicios presidenciales de 2027.
Grabois aseguró que el peronismo ganará las elecciones presidenciales de 2027 y prometió que liberarían a Cristina Kirchner, otorgándole prisión domiciliaria por su condena por corrupción. En sus palabras, “Vamos a volver, la vamos a liberar a Cristina. Cristina es una estadista, es brillante”.
El dirigente comparó la situación actual con su propuesta: “¿Tenemos a Cristina presa y estos narcos de mierda gobernando la Argentina?”, cuestionó, en referencia al actual contexto político y a su denuncia contra José Luis Espert, candidato libertario en la provincia de Buenos Aires.
Críticas a la Corte Suprema
Grabois también atacó al máximo tribunal, al que calificó de “delincuentes”, y apuntó contra los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Según el candidato, la Corte tiene “cajoneado” desde hace casi tres años un pedido de extradición de Fred Machado, vinculado a Espert.
“Son tres delincuentes y lo primero que tiene que hacer nuestra fuerza política es hacerles juicio político y sacarlos. La Corte Suprema se tiene que ir”, sostuvo. Estas declaraciones se suman a comentarios previos donde calificó al tribunal como un “mamarracho”, y donde planteó una reforma constitucional que contemple la remoción de los jueces, la eliminación del Consejo de la Magistratura y la elección popular de los magistrados, siguiendo un modelo similar al de México.
Opiniones sobre Milei y el Gobierno
En relación al presidente Javier Milei, Grabois criticó a su equipo y a su gestión: “El chabón la está juntando a lo lúmpen, y la secretaria general de Presidencia cumple el rol de juntar guita. Es una lumpeneada total”. También cuestionó a Luis Caputo y afirmó que el Gobierno “es lo más patético que se vio en la historia democrática argentina”.
Sobre el futuro, consideró que “lo único que nos queda es el Congreso”, en referencia al lugar al que aspira llegar en las elecciones del 26 de octubre, y remarcó que su objetivo es implementar cambios políticos y judiciales significativos en caso de acceder al poder.
Acompañamiento en campaña
Grabois estuvo acompañado por Vanesa Siley, candidata a diputada por Fuerza Patria, miembro del Consejo de la Magistratura y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) de la Ciudad de Buenos Aires, quien respaldó las críticas y propuestas del dirigente en materia judicial y política.