Juan Foyth sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo
Villarreal dio a conocer este domingo el parte médico que confirmó la grave lesión que sufrió el defensor argentino Juan Foyth, quien debió ser retirado a los 24 minutos del campo de juego durante el partido ante el Real Madrid por la fecha 21 de La Liga de España. “Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos se confirma que sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo”, y confirmó que el capitán será intervenido quirúrgicamente.
Si bien el Submarino Amarillo no informó plazos de recuperación, la recuperación estimada para una rotura del tendón de Aquiles ronda entre los 4 y 6 meses. Este tiempo no contempla la reinserción a los entrenamientos de alta competencia, lo que termina por descartar una eventual presencia de Foyth en la lista de la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio próximo con el duelo entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca.
ALARMAS EN LA SELECCIÓN ARGENTINA: JUAN FOYTH SE LESIONÓ SOLO EN EL PARTIDO ENTRE VILLARREAL Y REAL MADRID.
Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/iCz9VGEjwI
— SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2026
En una jugada aislada en la que no se vio algún contacto con otros jugadores, Foyth apoyó mal la pierna izquierda y quedó tendido sobre el área, lo que generó una alarma inmediata entre sus compañeros y el cuerpo técnico. El futbolista nacido en La Plata se dio cuenta de la gravedad de su lesión y debió ser asistido para retirarse del campo de juego, sin poder apoyar el pie izquierdo.
Mientras el defensor se retiraba del campo de juego para ser asistido, Franco Mastantuono, delantero argentino del Real Madrid, se acercó y lo consoló. El joven futbolista mostró preocupación en un momento difícil para un colega y tuvo un gesto sencillo pero respetuoso con su compañero de la selección argentina.
Juan Foyth SE LESIONÓ y tuvo que salir de la cancha SIN PODER APOYAR el pie.

Mastantuono lo fue a consolar.
Mastantuono lo fue a consolar. pic.twitter.com/IbRLmhUYwB
— Sudanalytics (@sudanalytics_) January 24, 2026
El recorrido internacional de Foyth en el conjunto argentino comenzó en 2017, cuando fue elegido para disputar el Sudamericano Sub-20 de Ecuador. Su presencia en el torneo marcó el inicio de su vínculo con la camiseta nacional. La consagración en la selección absoluta llegó de la mano de Lionel Scaloni, quien lo convocó por primera vez en septiembre de 2018. Más adelante, fue suplente en la Finalissima y, aunque las lesiones limitaron su participación, tuvo la oportunidad de jugar minutos en el Mundial 2022 de Qatar. El 2026 no comenzó bien para el lateral, que deberá someterse a una cirugía para reparar la rotura del tendón de Aquiles izquierdo y no podrá estar presente, salvo un milagro, en la Copa del Mundo que se viene.