Juan Bautista Mahiques reveló quiénes estarán al frente de la Oficina Anticorrupción y de la IGJ
El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó este viernes quiénes estarán al frente de dos organismos clave: la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción. Además, defendió los cambios y los pedidos de renuncia a los funcionarios que acompañaban a Mariano Cúneo Libarona.
“La Oficina Anticorrupción entiendo va a salir la semana que viene, que la lidere una jueza, Gabriela Zangaro”, dijo Mahiques.
Zangaro es jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas desde 2003. Es, además, consejera del Consejo de la Magistratura. Reemplazará a Alejandro Melik.
Al ser consultado sobre el reemplazante de Daniel Vítolo en la Inspección General de Justicia (IGJ), el flamante ministro se mostró enigmático. Dijo que el nombre ya “salió en los medios” y que es “un abogado especialista en la materia”. Añadió que es “egresado de la Universidad Austral”.
Pero durante largos minutos se guardó el nombre. “Aún no lo he puesto en funciones, por eso no doy el nombre. Es una posibilidad muy cierta, aún no lo firmé”, añadió Mahiques en LN+. Dijo que está la aprobación y hasta la aceptación del próximo jefe de la IGJ.
Luego, Mahiques confirmó el nombre: se trata de Alejandro Ramírez, un abogado que en el pasado litigó contra la AFA en un caso por la venta de relojes de lujo sobre la selección campeona del mundo.
Ese dato no es menor, ya que Vítolo venía investigando a la Asociación del Fútbol Argentina por presunta corrupción y hasta había solicitado el nombramiento de veedores “debido a la gravedad de las irregularidades detectadas”.
Mahiques argumentó que: “Un ministro que llega y pide la renuncia de todos los funcionarios políticos es lo más habitual. He visto críticas en los medios, pero cada ministro llega con gente suya”, defendió el recambio de funcionarios políticos en Justicia.
Además, reafirmó que Alejandro Ramírez es una persona “preparada, idónea y de su confianza”.
Además de su experiencia litigando contra la AFA, Ramírez también presentó un amparo de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) cuando el Gobierno de Milei implementó cambios en las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).