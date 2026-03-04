Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación
Juan Bautista Mahiques es el nuevo ministro de Justicia de la Nación. Hasta ahora, era el fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires, hombre determinante en el poder judicial argentino e hijo del juez de Casación, Carlos Alberto Mahiques.
La noticia se conoció a través de un posteo del propio presidente de la Nación: Javier Gerardo Milei posteó una foto suya con su hermana Karina, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el saliente Mariano Cúneo Libarona.
Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.
El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.
Además, se confirma que el segundo será Santiago Viola, abogado y apoderado actual de La Libertad Avanza, la fuerza política libertaria, en lugar de Sebastián Amerio.
Mariano Cúneo Libarona quería dejar el Ministerio de Justicia hace tiempo. Desde hace medio año, el curtido abogado seguía en la principal poltrona de la cartera judicial por pedido de Karina Elizabeth Milei, quien quería frenar el impulso del asesor Santiago Caputo.
El joven e influyente consultor tenía el control de Justicia a través del viceministro del área. Sebastián Amerio, quien llevaba adelante la relación con los miembros de la Corte Suprema de Justicia y quien se sentaba en el trascendental Consejo de la Magistratura, organismo que controla y que puede sancionar a los jueces por su accionar.
Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con…
Karina Milei quería tener en el sillón de Justicia a alguien de su confianza o influjo. Y que Caputo, con quien libra una sorda batalla política, no tuviera el 100% del manejo de ese decisivo Ministerio.
La hermana presidencial controló el avance caputista hasta este mes de marzo y hoy, empoderada en la influencia sobre el jefe de Estado, logró que el ministro no sea aliado político del asesor y corrió a Sebastián Amerio, logrando impulsar a un hombre de su entera confianza: Santiago Viola, abogado, apoderado del partido “La Libertad Avanza” e hijo de la jueza Claudia Balbín, cercana a María Romilda Servini y por eso, muy vinculado al mundo tribunalicio.