Jóvenes entrerrianos se capacitan en producción agropecuaria sustentable con el programa PASE
En el marco del Programa Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE), distintas entidades gubernamentales y universitarias desarrollan una iniciativa de extensión orientada a las escuelas agrotécnicas de la provincia, que articula formación académica, experiencia territorial y compromiso comunitario.
La propuesta es impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER (FCA-UNER), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos y la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos (BPA-ER).
El objetivo central es promover un modelo de producción agropecuaria sostenible, basado en el uso responsable de los recursos y la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). En este espacio, los estudiantes secundarios y universitarios asumen un rol protagónico como agentes de difusión y construcción de conocimiento, participando en procesos de diagnóstico rural, planificación participativa y en la aplicación de prácticas productivas con enfoque ambiental y territorial.
El trabajo conjunto entre instituciones educativas, organismos estatales y actores locales busca fortalecer la red de escuelas agrotécnicas, consolidar el vínculo con la universidad y potenciar la formación de futuros profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible de sus comunidades.
Actualmente, la experiencia se desarrolla en varias escuelas agrotécnicas entrerrianas, entre ellas:
- N° 36 José Campodónico, de Chajarí.
- N° 49 Crucero ARA General Belgrano, de Don Cristóbal.
- N° 52 Manuel Bernard, de Feliciano.
- Escuela Las Delicias, de Villa Urquiza.
- N° 39, de Villa Urquiza.
- N° 2 Justo José de Urquiza, de Villaguay.
- N° 15 Antequeda, de Colonia San Carlos.
- N° 40 Hipólito Yrigoyen, de La Colmena.
Desde el CGE se resaltó que estas acciones forman parte de una política educativa que reconoce a la educación técnica como herramienta estratégica para el desarrollo sostenible de Entre Ríos. La construcción de vínculos sólidos entre escuelas, universidades y comunidades permite generar aprendizajes significativos con impacto directo en el territorio y en la formación de ciudadanías comprometidas con el cuidado del ambiente.