Jóvenes entrerrianos participaron de una capacitación virtual sobre la Boleta Única de Papel
Más de 100 instituciones educativas de toda la provincia participaron este viernes de una capacitación virtual sobre la Boleta Única de Papel (BUP), organizada por el Senado Juvenil Entrerriano y el Instituto de Formación Legislativa, en el marco de un convenio entre la Secretaría Electoral Nacional – Distrito Entre Ríos y la Vicegobernación de la provincia.
La actividad, dirigida a jóvenes mayores de 16 años, se realizó vía Zoom y contó con la participación simultánea de distintos cursos, algunos de los cuales siguieron la jornada en pantallas gigantes desde las aulas.
Desde el Recinto de la Cámara de Senadores, la vicegobernadora Alicia Aluani encabezó la apertura junto a Julieta Sosa, secretaria coordinadora de la Cámara; Claribel García y Eugenia Alasino, coordinadoras del Senado Juvenil; y Ivana Balbi, titular del Instituto de Formación Legislativa.
“Un cambio institucional profundo”
Durante su intervención, Alicia Aluani agradeció a los jóvenes por su participación e interés en la nueva modalidad electoral:
“Es un cambio institucional profundo, que apunta a un proceso de votación más participativo, transparente y democrático”, expresó.
La mandataria destacó que la Boleta Única de Papel “garantiza la equidad entre las fuerzas políticas” y simplifica la fiscalización electoral. Además, invitó a los estudiantes a aprovechar el espacio para resolver dudas y comprender el alcance de la herramienta:
“Queremos que este nuevo instrumento de votación sea realmente representativo para todos”.
Una herramienta de formación ciudadana
Por su parte, Claribel García señaló la importancia de acercar información clara y accesible a los jóvenes:
“Para el programa del Senado Juvenil es muy importante facilitar esta información de forma responsable, para que todos los estudiantes puedan tenerla al alcance de la mano”.
Agradeció también la participación de docentes y estudiantes de toda la provincia:
“Esperamos que haya sido una jornada fructífera y formativa para todos”.
Continuidad de las capacitaciones
En tanto, Ivana Balbi valoró el trabajo conjunto con la Secretaría Electoral Nacional, y destacó la labor de Narubi Godoy y Mauro Toso, encargados de dictar la capacitación.
“Ya realizamos una primera instancia presencial e impulsamos esta nueva para continuar capacitando, porque creemos que es un cambio muy importante, especialmente para las nuevas generaciones que van a votar con este sistema”, señaló.
Balbi explicó que las próximas elecciones servirán como “una prueba previa a la implementación definitiva de la BUP en 2027 a nivel provincial”, y agregó: