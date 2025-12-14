Jóvenes empresarios participaron de una exitosa ronda de negocios en Paraná
La Sala Mayo fue el escenario de la primera ronda de negocios que reunió a 84 emprendedores y empresarios en la ciudad de Paraná. La iniciativa, acompañada por la Municipalidad, permitió fortalecer el entramado productivo local y regional, promover la articulación empresarial y generar nuevas oportunidades de vinculación comercial.
El jefe de Gabinete de Paraná, Santiago Halle, destacó la relevancia del encuentro al señalar que “fue fundamental para que los empresarios busquen no solo negocios, sino también vínculos que les permitan progresar en sus emprendimientos”. En ese marco, precisó que en la jornada participaron 84 emprendedores y empresarios, lo que les permitió ampliar su agenda de contactos y concretar oportunidades comerciales.
Asimismo, Halle subrayó el rol estratégico del sector: “Las Pymes generan el 70 por ciento del empleo en el país, por eso desde la Municipalidad se los acompaña y apoya”, afirmó.
Por su parte, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, remarcó que la propuesta se enmarca en la visión impulsada por la intendenta Rosario Romero de construir “un Estado Facilitador”. En ese sentido, valoró la amplia participación de empresas de la ciudad y la zona de influencia, y celebró el resultado de esta primera experiencia de ronda de negocios.
Desde el sector empresario, el presidente del área de Jóvenes Empresarios del Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP), Esteban Danessi, describió la jornada como un espacio de encuentro entre oferta y demanda, donde los participantes pudieron presentar sus productos y servicios. Además, destacó que la convocatoria fue amplia y que hubo representación de diversos rubros, con una presencia destacada de servicios digitales y tecnologías.
En tanto, el director de Rondas de Negocios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Carlos Verniar, subrayó la importancia de este tipo de herramientas para las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces enfrentan dificultades para establecer relaciones comerciales. “La ronda de negocios es una herramienta ideal para ayudar a las Pymes a conectarse con clientes y proveedores”, concluyó.