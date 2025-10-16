Jóvenes del departamento Gualeguay se capacitan en el uso de la Boleta Única de Papel
Jóvenes de distintos establecimientos educativos del departamento Gualeguay participaron este miércoles de una nueva instancia de capacitación sobre la Boleta Única de Papel (BUP), en el marco del programa provincial que se replicará en otras localidades en los próximos días.
Durante el encuentro, realizado en doble turno, más de 500 estudiantes, muchos votando por primera vez, participaron de simulacros de votación, materiales didácticos y espacios de diálogo sobre el valor del voto y la transparencia en los procesos electorales. También se realizó un encuentro orientado a adultos mayores.
La actividad fue organizada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto a la Secretaría de Participación Ciudadana, la Vicegobernación, la Cámara de Diputados, la Subsecretaría de la Juventud y el Consejo General de Educación, y forma parte de un recorrido provincial que busca acompañar la implementación de la BUP en las elecciones del 26 de octubre.
Fanny Maidana, directora general de Asuntos Políticos, destacó el rol de los jóvenes: “Acercar el Estado a cada rincón de la provincia permite construir ciudadanía y que cada joven se sienta parte activa de la democracia en esta transformación electoral”.
El programa, que también incluye encuentros con adultos, estudiantes y organizaciones, consolida una política de Estado basada en educación cívica, inclusión y participación ciudadana, con el objetivo de fortalecer la confianza y la transparencia del sistema democrático antes de los comicios.
En la actividad participaron la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, el senador Casiano Otaegui, junto a representantes municipales del área de la juventud y otros funcionarios provinciales y locales.
Próximas instancias:
- Martes 14: encuentro virtual para docentes con Fundación Conciencia y CIPPEC.
- Jueves 16: capacitación en Villaguay.
- Viernes 17: capacitación en el marco del programa Senado Juvenil, para estudiantes y docentes.
- Martes 21: capacitación a jóvenes y adultos mayores en Federal.
- Miércoles 22: capacitación sobre voto inclusivo en Domo Mirador Tec – Paraná, con Fundación Politeia.
- Jueves 23: capacitación con Lengua de Señas Argentina y la Justicia Federal, Distrito Entre Ríos.