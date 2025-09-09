Jóvenes de Paraná Campaña presentaron sus proyectos en la etapa departamental del Senado Juvenil 2025
Este martes por la mañana, en el Recinto de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, se desarrolló una nueva instancia del Senado Juvenil 2025, bajo el lema “jóvenes ideas que cambian realidades”. Estudiantes de escuelas secundarias de distintas localidades de Paraná Campaña expusieron sus proyectos, que luego serán evaluados para avanzar hacia la etapa provincial.
En la jornada estuvieron presentes la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani; la senadora por el departamento Paraná, Claudia Silva; el secretario y la prosecretaria de Cámara, Sergio Avero y Sara Foletto; el director de Asesoría Legislativa de la HCS, Marcos Daverio Cappa; la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; la coordinadora del Senado Juvenil, Claribel García; además de docentes, asesores y estudiantes.
Mensajes de las autoridades
La vicegobernadora Aluani agradeció la presencia de los docentes y resaltó que los jóvenes “son los que le ponen voz a este Senado Juvenil”. Subrayó que el programa “no es solo un concurso, sino un espacio real de participación. Gracias a ustedes fortalecemos la democracia; cada vez que se animan a hablar, participar, escuchar y construir”.
Agregó que “la participación no es solamente ir a votar, sino comprometerse con el presente y con el futuro” y que para debatir “se necesita respeto y saber escuchar”.
Por su parte, la senadora Claudia Silva dio la bienvenida y afirmó: “A la democracia la construimos con las voces de cada uno de nosotros. Ustedes, los jóvenes, tienen mucho para aportar a nuestro presente y a nuestro futuro”.
La directora departamental Silvia Faure felicitó a los estudiantes “por el recorrido realizado” y destacó el rol de los docentes. Los instó a “defender sus ideas con respeto y tolerancia”.
Finalmente, la coordinadora Claribel García valoró la importancia de este espacio que fomenta el trabajo en equipo y el compromiso social, señalando que en esta edición participan 14 equipos de Paraná Campaña.
Proyectos presentados
- E.E.T. N.º 139 de Producción Agroindustrial – Proyecto: “Educando en Emociones”.
- EEAT Las Delicias (Villa Gobernador Etchevehere) – Proyecto: “Las Delicias: Cuna de la enseñanza agropecuaria”.
- Escuela Secundaria José Gervasio Artigas (Colonia Avellaneda) – Proyecto: “Conexión ciudadana, conociendo los poderes del Estado”.
- Escuela Normal Superior Victorino Viale – Proyecto: “Prevención del Suicidio Adolescente y Fortalecimiento de la Salud Mental en el Ámbito Educativo de Entre Ríos”.
- Escuela Secundaria N.º 60 Bicentenario – Proyecto: “Programa de ampliación y descentralización de unidades de terapia intensiva”.
- Escuela Secundaria N.º 69 Juan XXIII (Villa Fontana) – Proyecto: “CoMunidad en acción”.
- Escuela Secundaria y Anexo E.S.J.A N.º 8 Enrique Tabossi – Proyecto: “Nombrar al que falta… Acompañar para que se queden”.
- ESJA N.º 42 Profesor Julio C. Pedrazzoli (María Grande) – Proyecto: “Escuelas que cuidan y acompañan: salud integral para jóvenes”.
- Instituto Comercial Crespo D-33 – Proyecto: “Escuelas seguras”.
- Instituto D-250 Santa Teresa de los Andes (San Benito) – Proyecto: “Educar para el futuro”.
- Instituto Parroquial San Benito Abad D-159 (San Benito) – Proyecto: “Creación del Museo de la Confederación Argentina”.
- Instituto Secundario D-198 San José – Proyecto: “La voz de las manos”.
- Instituto Secundario D-199 Bárbara Schonfeld (Aldea María Luisa) – Proyecto: “Vivero Provincial de Especies Autóctonas”.
- Instituto Secundario Mariano Moreno D-39 – Proyecto: “Inclusión en acción”.
Próximas instancias departamentales
- 12 de septiembre: Victoria.
- 23 de septiembre: Concordia.
- 26 de septiembre: Villaguay – San Salvador.
- 30 de septiembre: La Paz.