Jóvenes de la Federación Agraria participaron del 30° Encuentro y Campamento de la Juventud en Entre Ríos
Durante el fin de semana se desarrolló en el Balneario de Villa Urquiza el 30° Encuentro y Campamento de la Juventud del Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), un espacio de formación, recreación y construcción colectiva orientado a definir las líneas de trabajo de los Centros Juveniles Agrarios de la provincia.
A lo largo del sábado y domingo, los jóvenes participaron de talleres temáticos en los que se abordaron diversos ejes, entre ellos la historia federada, sus principales acontecimientos, hitos y valores, tanto a nivel nacional como provincial; la realidad de la juventud rural; los aspectos que fortalecen la identidad y la acción colectiva; y el relevamiento de temas prioritarios para trabajar durante el año. Además, se avanzó en el análisis de proyectos en marcha de los Centros Juveniles Agrarios, como el de viviendas rurales.
El encuentro contó con la participación del director del Distrito III Entre Ríos, Matías Martiarena, quien remarcó la importancia de estas instancias formativas. “Los jóvenes serán quienes ocupen nuestro lugar el día de mañana. Las personas pasan, pero las instituciones quedan, y quienes las integran deben estar bien capacitados”, señaló. En ese sentido, subrayó que formar y acompañar a la juventud es una prioridad, e invitó a los participantes a capacitarse, asumir responsabilidades y generar propuestas para mejorar la realidad del sector.
Por su parte, el coordinador de Juventud del Distrito III Entre Ríos, Gastón Velázquez, destacó que se trató de jornadas intensas de trabajo, con el objetivo de aportar conocimientos, ideas y propuestas consensuadas que permitan trazar un lineamiento de acción para el año. “Somos parte de una entidad con historia y peso en el ámbito agropecuario, por eso es fundamental aprovechar estos espacios”, afirmó.
A su turno, el presidente de Cooperativas Agropecuarias Federadas de Entre Ríos (CAFER), Roberto Frigo, valoró la participación juvenil y el compromiso con la formación: “Es clave apoyar estos espacios y ver a jóvenes que se capacitan y participan, porque serán quienes asuman roles en el futuro. Desde CAFER seguiremos acompañando y respaldando a la juventud”.
El 30° Encuentro y Campamento de la Juventud reunió a jóvenes de los distintos Centros Juveniles Agrarios de Entre Ríos, quienes continuarán durante el año con capacitaciones, proyectos productivos y acciones territoriales surgidas a partir de este espacio de intercambio y planificación.