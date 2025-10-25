José Meolans brindó una clínica de natación para docentes y entrenadores en La Paz
El Centro de Educación Física (CEF) Nº 22 Rosa Cardozo y la Municipalidad de La Paz organizaron una destacada instancia formativa encabezada por el nadador olímpico y ex campeón mundial José Meolans, quien ofreció una capacitación teórica y práctica destinada a docentes de distintos departamentos, entrenadores, estudiantes y público en general.
La jornada contó con la presencia de autoridades educativas, entre ellas la directora de Educación Física del Consejo General de Educación (CGE), Belén Nesa; la directora departamental de Escuelas, Alejandra Marusich, y la coordinadora del CEF, Carina Jaime.
Además de la exposición central de Meolans, el doctor Lucas Faure brindó una disertación sobre aspectos cardiológicos, aportando una mirada médica integral y subrayando los beneficios de la natación para la salud y el bienestar general.
La actividad se desarrolló en dos etapas: una parte teórica, realizada en la sede del Club Independiente, y una parte práctica, que tuvo lugar en la pileta del Complejo Polideportivo Municipal.
Desde su retiro de la alta competencia en 2008, José Meolans se dedica a transmitir su experiencia a través de clínicas y capacitaciones en todo el país. A lo largo de su carrera de más de 15 años, representó a la Argentina en 10 campeonatos mundiales, logrando el título de campeón mundial en Moscú 2002 (50 metros libre) y participando en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, consolidándose como uno de los grandes referentes de la natación nacional.
La clínica de La Paz fue una oportunidad única para la comunidad educativa y deportiva, que pudo acceder a conocimientos de alto nivel y conocer de primera mano las vivencias y enseñanzas de uno de los deportistas más importantes del país.