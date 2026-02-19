José María Balcázar asumió como presidente interino de Perú y se definió como independiente
El flamante mandatario interino de Perú, José María Balcázar, afirmó este jueves que es “un hombre independiente” y negó pertenecer a partido político alguno, pese a que su candidatura fue impulsada por la bancada marxista Perú Libre.
“Quiero aclarar que yo soy un hombre independiente, no tengo ningún partido político. La bancada de Perú Libre me ha propuesto, pero (ustedes) vieron votación de anoche, ha sido de todas las bancadas”, expresó ante medios locales en la puerta de su domicilio, antes de dirigirse al Palacio de Gobierno acompañado por su comitiva de seguridad.
El Congreso lo eligió este miércoles, con 83 años, para ocupar la Presidencia en reemplazo de José Jerí, destituido por el Legislativo tras apenas cuatro meses en el cargo y a menos de dos meses de las elecciones generales.
Diálogo y elecciones “sin aspavientos”
En sus primeras declaraciones como jefe de Estado, Balcázar adelantó que iniciará una ronda de diálogo con partidos políticos y gremios con el objetivo de alcanzar consensos que permitan garantizar elecciones ordenadas “sin aspavientos ni malos entendidos” sobre una eventual interferencia de su gestión en la transparencia del proceso electoral.
También señaló que impulsará “leyes especiales que no se han dado hasta el momento”, que considera “necesarias y fundamentales” para combatir el crimen organizado y “pacificar el país”, en coordinación con las bancadas parlamentarias y las iglesias católicas.
El futuro gabinete
Respecto a la conformación de su Consejo de Ministros, que deberá designar en los próximos días, no descartó mantener a algunos integrantes del gabinete saliente, especialmente en el área económica.
“No tengo ningún prejuicio contra ningún ministro, de tal manera que vamos a conversar con ellos y si hay necesidad, les pediríamos que las líneas fundamentales como la economía continúen”, sostuvo el abogado, quien reconoció que aún no se ha contactado formalmente con líderes políticos.
Además, manifestó su intención de mantener “las mejores relaciones con la prensa” antes de ingresar al Palacio de Gobierno para iniciar reuniones con distintas fuerzas políticas.
Octavo presidente en menos de una década
Balcázar fue el legislador más votado para ocupar la vacante dejada por Jerí en la presidencia del Congreso, lo que lo convirtió automáticamente en presidente interino ante la ausencia de autoridades electas por voto popular, luego de las destituciones de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
El dirigente, que ingresó al Parlamento con Perú Libre —el partido con el que Castillo ganó las elecciones de 2021—, se transformó así en el octavo gobernante en casi una década de crisis política en el país andino.
Su mandato se extenderá hasta el 28 de julio, fecha en la que deberá entregar el poder al ganador o ganadora de los comicios presidenciales actualmente en curso.