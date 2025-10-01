José Luis Espert: “Ya lo veré a Grabois en los Tribunales”
El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert se refirió a las acusaciones que lo vinculan con el empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado, luego de que la Justicia estadounidense revelara que el candidato libertario recibió u$s200 mil del empresario. En medio de un acto de campaña en Olavarría, el economista aseguró que todo forma parte de “otra operación sucia del kirchnerismo”.
“Es la misma campaña sucia que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo sino que prefieren hacer campaña sucia”, señaló el legislador.
Categóricamente, Espert negó estar vinculado con algún delito: “No hay absolutamente nada”.
En ese sentido, acusó al candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, de “difamarlo” y de ensuciar a su familia. “No vamos a permitirlo. Ya lo veré en Tribunales ante la Justicia”, insistió.
Ante una veintena de productores rurales repitió un discurso ensayado en el que pretende despegarse de las supuestas vinculaciones con el narcotráfico.
El candidato libertario optó por victimizarse y enmarcar la acusación como parte de un supuesto “plan destituyente” contra el programa económico de Javier Milei.
Según Espert, las denuncias buscan dinamitar el superávit fiscal. El detalle no menor es que la investigación no proviene del kirchnerismo, sino del propio gobierno de Estados Unidos, el mismo que -según repite Milei- intenta sostenerlos. Paradojas de la política.
Según Espert, todo forma parte “una absoluta infamia” y de “la desesperación” de dirigentes kirchneristas. “Es una campaña sucia más. No voy a hacer perder el tiempo a los bonaerenses en discutir cosas que dicen personas impresentables”, concluyó, sin explicar o dar pruebas suficientes de su inocencia.