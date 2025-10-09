José Luis Espert, una usina generadora de dudas: su abogado también representa a la Droguería Suizo Argentina
En el marco de la causa que investiga sus vínculos con Fred Machado, el diputado José Luis Espert fue allanado este jueves en su domicilio ante la presencia de su abogado, Alejandro Freeland, quien no dejó de llamar la atención al revelarse que también representa a la Droguería Suizo Argentina.
El abogado de Espert denunció ante la prensa que las autoridades policiales no le permitieron presenciar el operativo y asistir a su defendido. Aseguró que su “instrucción por teléfono fue facilitar en todo la tarea de los que vienen a allanar” y contó que el legislador libertario, en uso de licencia, “está muy tranquilo, está bien”.
En el marco de la rueda de prensa en la puerta de la vivienda del economista, Freeland respondió con un contundente “sí, señora” ante la consulta sobre si también representaba a la Droguería Suizo Argentina, implicada en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei.
Alejandro Freeland, abogado de Espert, confesó que también defiende a la droguería Suizo Argentina, empresa bajo investigación en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. https://t.co/C11rLsws8T pic.twitter.com/gjKmubSE4x
— MDZ Online (@mdzol) October 9, 2025
“Yo soy un abogado de cierto de cierto trajín, digamos así, ¿no?”, argumentó el letrado sobre su trabajo los dos clientes mencionados. “Un abogado anterior de Espert, conocido de toda la vida, también penalista, es muy amigo mío y ya no quiere trabajar y prefiere otra gente que lo haga”, sostuvo.
Freeland negó estar relacionado con el estudio de Mariano Cúneo Libarona. “Me refiero a otro abogado. No lo quiero nombrar, pero no es el estudio Libarona. Es un abogado que conoce por conocidos en común, digamos, esa es la razón”, concluyó.
La investigación por presuntas coimas en ANDIS empezó a mostrar sus primeros resultados, revelando “irregularidades” en el organismo y la sospecha de “posibles sobreprecios y direccionamiento en las contrataciones”.
El foco principal de la causa está en los vínculos comerciales entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker.