José Luis Espert provocó el repudio de manifestantes en Junín con actitudes condenables
En el marco de la campaña electoral, tanto provincial como nacional, Javier Milei visitó Junín este lunes, acompañado por todos los candidatos a diputados nacionales, en medio de un clima de suma tensión por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tirantez que se pudo denotar en los abucheos a los cuales fue objeto la comitiva presidencial.
El evento, que originalmente estaba previsto para el pasado martes pero fue suspendido por cuestiones climáticas, se realizó en el Teatro San Carlos. En este contexto, La Libertad Avanza (LLA) presentó oficialmente a los 20 candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre ellos José Luis Espert, la exactriz Karen Reichardt, el legislador Diego Santilli, la exfuncionaria Gladys Humenuk y el armador Sebastián Pareja.
Espert hace campaña insultando atrás de la policía a los trabajadores de la construcción de Junín que reclaman por despidos. Después llora porque le tiran caca pic.twitter.com/2yBtIvMgTj
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 25, 2025
Justamente, el diputado libertario vivió un momento de tensión a su arribo al lugar, ya que fue fuertemente repudiado. El principal candidato fue recibido entre abucheos e insultos, por lo que tuvo que ser escoltado por efectivos de seguridad, aunque respondió con gestos innecesariamente provocadores que enardecieron a los manifestantes, entre ellos varios trabajadores de la construcción.