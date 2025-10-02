José Luis Espert no quiso responder si recibió del empresario Fred Machado 200 mil dólares
El diputado nacional José Luis Espert salió este miércoles a responder las acusaciones presentadas en la Justicia por Juan Grabois, quien lo vinculó al empresario Federico “Fred” Machado, actualmente bajo prisión domiciliaria en Viedma en el marco de una causa en Estados Unidos por presunto narcotráfico. Según la denuncia, Machado le habría transferido 200.000 dólares al economista, algo que Espert rechazó enfáticamente.
Consultado en A24 por el periodista Pablo Rossi sobre si recibió ese dinero, Espert evitó contestar en forma directa, aunque aseguró que puede “justificar todo” su patrimonio. “Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos… pero por favor, ¿de qué estamos hablando? No le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de campaña”, expresó.
El legislador de La Libertad Avanza insistió en que no renunciará a su candidatura: “De ninguna manera, estoy más fuerte que nunca”. Y defendió su patrimonio: “Todo el dinero que tengo lo puedo justificar, todo. Tengo 64 años, de los cuales 40 trabajé en la actividad privada. Grabois vive de sacarle plata a los pobres; yo vivo de mi trabajo”.
-Acá dice que Fred Machado te transfirió plata— TUGO News (@TugoNews) October 2, 2025
+Es una operación del 2019
-Pero te transfirió 200 mil dólares o no?
+Yo no me voy a prestar para este juego
-No me estás contestando la pregunta
JAJAJAJJAJA ESPERT NO PUEDE CONTESTAR POR SI O POR NO
pic.twitter.com/D0KIdzFIIm
La relación con Machado
Espert relató que conoció a Machado en 2019, cuando presentaba su libro La sociedad cómplice. Según su versión, un abogado le presentó al empresario “nacido en Viedma, que vivía en Estados Unidos y apoyaba las ideas de la libertad”. Machado, dijo, lo trasladó en su avión privado a esa ciudad y luego él lo agradeció públicamente. “Después no pasó nada más. Además, en ese momento yo no estaba en campaña”, aclaró.
Ante la consulta sobre si usó aviones y vehículos blindados de Machado en la campaña presidencial de 2019, Espert señaló a los partidos con los que compitió: Unir, de Alberto Asseff, y Unite, de José Bonacci. “Los candidatos no manejamos la plata de campaña. Nos subimos a los aviones y camionetas que proveen los sellos partidarios”, dijo.
El contrapunto con Bonacci
Tras sus declaraciones, José Bonacci salió al aire en el mismo programa para contradecirlo. “Yo llegué dos meses antes de la elección para salvarlo de la proscripción. Nunca conocí a Machado, y al partido jamás se le informó de aportes privados”, aseguró.
Sin embargo, reconoció que sí le proveyó logística directa a Espert: “Al sello partidario no. A Espert, evidentemente sí: hubo 30 viajes. En este caso, el profe está mintiendo. No fue el sello quien le proveyó los medios de locomoción”.
La denuncia de Grabois, difundida inicialmente en un artículo de ElDiarioAr, continúa su trámite judicial mientras Espert insiste en que el tema es utilizado para desgastar su candidatura.