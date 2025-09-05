Espert destrató a Jony Viale cuando le preguntó por la Causa ANDIS: “No me rompas las bolas con eso… “
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, reaccionó con dureza este jueves cuando fue consultado por su vínculo con Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) investigado por presuntas coimas. En una entrevista en Radio Rivadavia con Jonatan Viale, pidió que no lo “jodieran” con el tema y lanzó: “No me rompan las bolas con eso”.
Visiblemente molesto por la insistencia del periodista, Espert respondió: “Yo sé lo que buscan. Como hay algo raro detrás de Spagnuolo, hay algo raro detrás de Espert. (…) Me van a operar con esto y con muchas otras cosas. Y que vengan y que operen, que hagan las campañas sucias que quieran”.
"Nervioso"— Es Tendencia AR (@EsTendenciaAR) September 4, 2025
Porque el candidato libertario José Luis Espert se alteró ante una pregunta de Jony Viale sobre Diego Spagnuolo: "No me rompan las bolas con eso".pic.twitter.com/fmMDSlcWRN
El diputado negó tener una amistad actual con el exfuncionario: “Yo tuve relación con Spagnuolo hasta hace cinco años, 2021 más o menos. Después nunca más. ¿Cómo voy a saber de eso?”.
Solo admitió un contacto reciente, aunque aclaró que fue estrictamente institucional: “Tuve una reunión vinculada con el ANDIS, pero por cuestiones presupuestarias, porque yo soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda”, explicó al justificar que debía evaluar el costo fiscal de un proyecto de ley sobre discapacidad.
En ese marco, calificó todo el episodio como una operación del kirchnerismo: “Es parte de la campaña sucia, como las escuchas ilegales. Siempre antes de una elección el kirchnerismo está dando vueltas”. Y, ante la consulta sobre por qué Spagnuolo lo habría mencionado, respondió: “No tengo la menor idea. Pregúntenselo al Chico”.