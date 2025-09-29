José Luis Espert aparece como receptor de dinero de una red de narcotráfico y lavado de dinero
José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA) y candidato a la reelección en la provincia de Buenos Aires, aparece como receptor de 200.000 dólares provenientes de una red de narcotráfico y lavado de dinero liderada por Federico “Fred” Machado, un empresario rionegrino detenido en Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos.
Un apunte contable fechado el 1 de febrero de 2020, escondido en los registros clandestinos del fideicomiso Aircraft Guarantee Corporation, ha encendido una mecha en la política argentina.
Los documentos, incautados por la fiscalía del Distrito Este de Texas, forman parte de un expediente de 95 páginas que el dirigente social Juan Grabois presentará ante la Justicia argentina.
Espert, de 57 años, el economista de traje impecable que subía al jet privado de Machado mientras predicaba contra la “casta” corrupta, enfrenta ahora una tormenta que amenaza con derribar no solo su candidatura, sino el relato “anticasta” de Javier Milei, líder de LLA.
Los 200.000 dólares, según fiscales texanos, son apenas una gota en un océano de fondos ilícitos que, a través de fraudes aeronáuticos y empresas pantalla, movían cocaína desde Colombia y Venezuela hacia México y Centroamérica (U.S. DOJ, Eastern District of Texas, 2021).
En una Argentina agotada por la inflación (200% en 2024, CEPAL) y la pobreza (45%, INDEC), donde la confianza en los políticos cae al 15% (Ipsos, 2025), este escándalo no es solo una denuncia: es un espejo que refleja la fragilidad de una política que promete pureza, pero tropieza con sus propios demonios.
Federico Andrés Machado, 57 años, no es un desconocido en Viedma. Hijo de una familia ligada al básquet local y al Hotel Austral, emigró a Florida en los 90 y construyó South Aviation, una empresa de jets privados que, según la DEA, era una fachada para lavar millones del narcotráfico.
Su indictment en Texas detalla una red que compraba aviones, registraba empresas pantalla en Delaware y estafaba inversores con promesas de naves inexistentes. Su socia, Debora Lynn Mercer-Erwin, fue condenada en 2023 a 16 años de prisión por fraude y lavado. Machado, detenido en Neuquén en abril de 2021 por Interpol, resiste extradición desde prisión domiciliaria en Río Negro, defendido por Francisco Oneto, abogado y ex candidato de LLA (Río Negro, 2021).
El vínculo con Espert comenzó en marzo de 2019, en el Aeroparque Jorge Newbery. En el interior de un Bombardier Challenger, Machado ofreció a Espert y Luis Rosales, su candidato a vice, apoyo logístico: aviones, camionetas, fondos.
El 18 de abril, Espert voló a Viedma en un King Air (matrícula N28M) para presentar La Sociedad Cómplice. En un video, agradeció: “Muchas gracias a Fred Machado por el apoyo”.
Esa noche, cenó en la casa del empresario junto a Claudio Cicarelli, primo de Machado y esposo de Lorena Villaverde, diputada de LLA arrestada en 2023 en Florida con 450 gramos de cocaína.
En junio y julio de 2019, Machado viajó desde Londres para reuniones clave. Participó en sondeos para vicepresidenciables (Facundo Manes, Hugo Ruggeri, Alberto Cormillot) y asistió a una cena el 19 de julio en la casa de Rosales, con diez testigos.
El dato de los 200.000 dólares, registrado como “cómplice” en el fideicomiso de Machado, coincide con un hecho: en marzo de 2020, Espert compró un BMW valuado en 90.000 dólares.
Entre 2022 y 2024, su patrimonio creció un 789%, de 29 a 262 millones de pesos.
Lorena Villaverde, candidata de LLA en Río Negro, es otro eslabón. Su esposo, Cicarelli, aparece como testaferro de Machado en negocios mineros en Guatemala. Su arresto en Florida refuerza la conexión narco.
Francisco Oneto, abogado de Machado y aliado de Milei, completa el cuadro.
Los fiscales texanos son claros: la red movió millones en efectivo, propiedades y minas.