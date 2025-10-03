José Luis Espert, 200.000 dólares y el relato de Gordo Dan sobre el intento de soborno a Milei
José Luis Espert y la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires quedaron en el ojo de la tormenta tras el estallido del escándalo por el presunto cobro de 200.000 dólares en 2019, cuando el actual diputado se postulaba para presidente de la Nación.
El caso provocó una inesperada interna en el oficialismo: mientras Javier Milei respalda y defiende a Espert de cara a su reelección, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le reclamó “explicaciones” que el economista libertario se niega a dar. Ni siquiera salió a negar públicamente haber recibido el dinero de Fred Machado, empresario detenido en Argentina y con pedido de extradición de Estados Unidos por narcotráfico.
Obligado a presentarse en un canal afín al Gobierno, Espert fue entrevistado por periodistas oficialistas para intentar dar claridad al tema. Sin embargo, no rechazó de plano la acusación y en cambio apuntó a una supuesta “operación política” atribuida al kirchnerismo y al dirigente Juan Grabois, quien ya lo denunció ante la Justicia por su presunta conexión con Machado.
Un viejo intento de soborno a Milei
Como si fuera poco, otro episodio volvió a cobrar fuerza: en esa misma época, Espert habría intentado sobornar a Javier Milei para que bajara su candidatura.
El propio Presidente reconoció en entrevistas anteriores que le habían puesto sobre la mesa “mucha guita” —unos 300.000 dólares— con el fin de que desistiera de competir, favoreciendo así la candidatura de Espert. Milei rechazó la oferta, pero el dato revela el poder económico con el que contaba quien hoy está bajo sospecha por vínculos con el narcotráfico.
El señalamiento no es nuevo. En octubre de 2022, Daniel Parisini —conocido como Gordo Dan— escribió en redes sociales: “Un tiempo después el Javo me lo confirmó personalmente. Que Espert había intentado bajar su candidatura por guita. Y por eso se abrió de Avanza Libertad. Por eso nació La Libertad Avanza”.
Vuelta a la alianza
Pese a ese pasado cargado de reproches y denuncias, el tiempo y las ambiciones políticas terminaron por reunirlos nuevamente. Hoy, Espert y Milei forman parte de la misma estructura partidaria y se defienden mutuamente, incluso frente a los escándalos que golpean de lleno a la gestión libertaria.