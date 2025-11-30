José Alperovich fue operado de urgencia por una apendicitis en el Hospital Italiano
El ex gobernador de Tucumán José Alperovich, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 16 años por abuso sexual, fue sometido este domingo a una cirugía por apendicitis en el Hospital Italiano, ubicado en el barrio porteño de Almagro.
Según se confirmó, Alperovich fue trasladado desde su departamento en Puerto Madero, donde cumple la pena bajo supervisión, luego de experimentar fuertes dolores abdominales que motivaron la intervención médica inmediata.
La noticia tomó mayor visibilidad luego de que circularan fotografías de Marianela Mirra en la sala de espera del Hospital Italiano, material difundido por el periodista Ángel de Brito. Más tarde, un móvil de Todo Noticias corroboró la presencia de la ex participante de Gran Hermano, quien se retiró del lugar en un taxi. Hasta el momento, la institución médica no emitió parte oficial sobre la evolución del paciente.
Mirra, de 41 años, y Alperovich, de 70, conviven en un departamento de Puerto Madero desde junio, luego de que el ex gobernador obtuviera el beneficio de detención domiciliaria por razones de edad y estado de salud.
El ex mandatario tucumano había sido noticia días atrás por haber contraído matrimonio con Mirra, relación que salió a la luz mientras él aún estaba casado con la ex senadora Beatriz Rojkés. En las imágenes difundidas del enlace, tomadas desde el exterior del edificio, se observa a Mirra con un vestido strapless color crudo, mientras que Alperovich lució una camisa blanca.