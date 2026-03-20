Jornadas x la Democracia: más de 350 estudiantes participaron de funciones teatrales en Paraná
Más de 350 estudiantes participaron de la obra “Radiomensajes” en el Teatro Municipal 3 de Febrero, mientras que en el Centro Cultural Juan L. Ortiz se presentó “Las Noras”, con la sala colmada.
Ambas propuestas escénicas abrieron espacios de reflexión en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia, acompañadas por intervenciones artísticas y propuestas poéticas.
Las actividades de Jornadas x la Democracia continuarán la próxima semana con nuevas funciones.
El jueves 26 de marzo a las 10 horas se presentará “El Caso Julia”, una obra destinada a estudiantes en el Teatro Municipal 3 de Febrero (25 de Junio 60), con entrada libre e inscripción previa.
Ese mismo día, a las 20 horas, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250), se pondrá en escena “Mar del Sur”, con entrada libre para todo público.
La jornada incluirá intervenciones de Artistas para el Pueblo y la propuesta “Que florezcan mil poemas”, a cargo de Rocío Lanfranco y Cristina Schwab.
Jornadas x la Democracia impulsa espacios de encuentro, reflexión y expresión artística que fortalecen la memoria colectiva y el compromiso con los derechos humanos.