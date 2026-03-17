Jornadas de trabajo para fortalecer la atención odontológica en Entre Ríos
La Dirección de Odontología del Ministerio de Salud de Entre Ríos convocó a directores y odontólogos de hospitales y centros de salud de la provincia a participar de dos jornadas de trabajo que se desarrollan en Paraná.
Los encuentros, programados para los días 17 y 18 de marzo en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de la capital entrerriana, buscan generar un espacio de análisis e intercambio sobre la situación actual de la atención odontológica en la provincia. Además, se pretende fortalecer la articulación entre los diferentes actores del sistema de salud y avanzar en líneas de trabajo conjunto que permitan optimizar la organización de los servicios y mejorar la calidad de atención.
La actividad tiene como objetivo mejorar la coordinación entre hospitales y centros de salud de todo el territorio provincial, garantizando así una atención odontológica más organizada y accesible para la población.
Este martes, la convocatoria estuvo dirigida al personal de los establecimientos de la ciudad de Paraná y Paraná Campaña. En este marco, el secretario de Salud, Daniel Valentinuz, dio la bienvenida a las autoridades y profesionales presentes, y destacó: “Nuestro ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quiere darle mayor impulso a la Dirección de Odontología, partiendo del abordaje en territorio; el valor de la prevención y promoción, y el prestigio en la profesión. Esta actividad se enmarca en esos objetivos, y brinda un espacio para escuchar a los colegas y conocer cuáles son sus iniciativas para poder volcarlas después al sistema de salud”.
Por su parte, la directora de Odontología, Sandra Fettolini, valoró la presencia de autoridades ministeriales y del presidente del Colegio de Odontólogos de Entre Ríos (COER), Diego Grubert, junto a profesionales de distintos puntos de la provincia que se hicieron un lugar en su agenda para participar. “Quería agradecer el compromiso del sector en el marco de un encuentro orientado a fortalecer el trabajo conjunto y las instancias de actualización e intercambio en salud bucal”.
Durante las jornadas se abordarán diferentes ejes relacionados con el funcionamiento de la red de atención odontológica, incluyendo la carga horaria de los odontólogos y las prestaciones realizadas en los centros de salud. También se analizará la utilización de las estadísticas del sistema Sader para la planificación sanitaria.
Asimismo, este miércoles la instancia continuará con equipos directivos y profesionales del resto de la provincia.