Jornada sobre sostenibilidad y rentabilidad en cultivos de maíz y soja en Paraná
Con el objetivo de difundir conocimientos científicos sobre el manejo de los cultivos de maíz y soja, se realizará la jornada “Sostenibilidad y rentabilidad, un equilibrio necesario” el próximo 22 de agosto en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La actividad cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Económico.
Esta jornada, de carácter presencial y gratuita, está destinada a productores, estudiantes avanzados y profesionales del ámbito de la agronomía. Su finalidad es actualizar y compartir avances científicos sobre el manejo de estos cultivos.
El encuentro contará con exposiciones de profesionales con trayectoria nacional que abordarán temas claves como fertilización, control de malezas, nuevas tecnologías y enfermedades de los cultivos.
Además, investigadores locales presentarán trabajos científicos desarrollados en la región, aportando una perspectiva aplicada y regional. La organización está a cargo de la Estación Experimental INTA Paraná, el Colegio de Profesionales de la Agronomía y la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con el respaldo del Ministerio de Desarrollo Económico.
El programa completo de la jornada está disponible en https://fca.uner.edu.ar/jornada-regional-de-cultivos-de-verano/. Para participar, es necesario inscribirse mediante el formulario en https://forms.gle/QMLZtxiYVNkvSY2j8.