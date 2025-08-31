Jornada sobre Buenas Prácticas Agropecuarias en Villaguay: educación, Estado y sector privado en un plan sustentable
En Villaguay se llevó a cabo una jornada de capacitación técnica e intercambio sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico. La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones Papa Francisco y reunió a autoridades, productores, profesionales de las ciencias agronómicas, docentes y alumnos de escuelas agrotécnicas.
Educación, Estado y sector privado en un mismo camino
Durante el panel de apertura, el ministro Guillermo Bernaudo resaltó la participación de los rectores de las facultades de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Pedro Barbagelata, y de la Universidad de Concepción del Uruguay, Alejandra Altamirano, junto a Gerónimo Cerini, de la empresa El Hinojo.
“De alguna manera conjugan las tres grandes aristas de las BPA: educación, sector privado y Estado”, afirmó Bernaudo. Además, subrayó que el programa lleva seis años de trabajo sostenido, en el que las instituciones privadas agrupadas en la Mesa BPA contribuyen a la generación de políticas públicas.
El ministro también remarcó que Entre Ríos es líder en recuperación de envases vacíos de fitosanitarios y en investigaciones sobre brasicáceas y cultivos de cobertura, en conjunto con el INTA, como parte del modelo de siembra directa. “Debemos seguir en este camino, donde las 31 instituciones que conforman la Mesa BPA acompañan y controlan al Estado, instalando estas prácticas en la cultura productiva”, señaló.
Trabajo conjunto y compromiso ambiental
El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, agradeció la articulación con el gobernador Rogelio Frigerio, el ministro Guillermo Bernaudo y la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, así como con las instituciones que integran la Mesa BPA. Aseguró que el municipio continuará apoyando las políticas de cuidado ambiental.
Desde el sector privado, el gerente de Producción de El Hinojo destacó la importancia de comunicar a la comunidad cómo y para qué se produce, buscando generar arraigo rural mediante empleo. “Organizándonos con instituciones como CREA, Aapresid, escuelas y clubes podremos informar mejor los logros y retroalimentarnos con la opinión de los vecinos”, afirmó.
Producción y sustentabilidad
El director regional de INTA, Jorge Gvozdenovich, advirtió que con 22 cadenas productivas y 350 series de suelos, la erosión hídrica es uno de los principales problemas para la provincia. “La erosión barre la porción más rica del suelo y fomenta malezas, por lo que insistimos en trabajar a nivel de cuencas hídricas y no solo de lotes”, señaló, llamando a la cooperación entre productores.
Por último, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, resaltó los beneficios de adherir al Programa Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE), entre ellos:
- Mejorar la productividad y calidad de los alimentos.
- Reconocimiento por la conciencia ambiental.
- Descuentos en insumos y servicios.
- Acceso a tasas de interés preferenciales.
- Aportes No Reintegrables (ANR).