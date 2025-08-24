Jornada sobre Buenas Prácticas Agropecuarias en Villaguay con referentes provinciales y nacionales
Este miércoles 27 de agosto se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Papa Francisco de Villaguay, desde las 9 horas, una jornada sobre Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico.
La apertura estará a cargo del ministro Guillermo Bernaudo, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho, y el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes. La propuesta cuenta con el respaldo de todas las instituciones y entidades, públicas y privadas, que conforman la Mesa BPA Entre Ríos.
Entre los paneles destacados figura Buenas Prácticas Agropecuarias: claves para un agro productivo y sustentable, con la participación de Bernaudo; el decano de la FCA-UNER, Pedro Barbagelata; la decana de la FCA-UCU, Alejandra Altamirano; y el representante de CREA, Gerónimo Cerini, bajo la moderación de Pablo Guelperin, coordinador de la Mesa BPA Entre Ríos.
Se sumará también la exposición Desde la Raíz: el suelo como base de las Buenas Prácticas Agropecuarias, a cargo del director regional del INTA Entre Ríos, Jorge Gvozdenovich, quien presentará un informe sobre el estado de los suelos entrerrianos. A su vez, Mariano Saluzzio (FCA-UNER) aportará información sobre implementación y costos de sistematización.
Por su parte, Rosa Hojman y Raúl Boc-Ho desarrollarán la ponencia Políticas Públicas en Acción: Gestión de envases vacíos de fitosanitarios y Programa Productor Agropecuario Sustentable Entrerriano (PASE).
La jornada cerrará con el panel legislativo Legislar para el Futuro: el rol del Congreso en las Buenas Prácticas Agropecuarias, con la participación del senador nacional Alfredo De Ángeli (presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca), el diputado nacional Atilio Benedetti (presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería), y por el Poder Legislativo provincial, la senadora Gloria Cozzi (presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable), el senador Juan Pablo Cosso y el diputado Juan Manuel Rossi (presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente).