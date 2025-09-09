Jornada de sensibilización turística para trabajadores del sector en Paraná
En el marco del programa “Descubrí Paraná”, se llevó a cabo una jornada de sensibilización turística destinada a trabajadores hoteleros y gastronómicos, con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los atractivos locales y promover la valoración del patrimonio natural y cultural de la ciudad.
La actividad fue organizada por la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (Empatur), la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), seccional Paraná, y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná.
“El Bus Turístico es una herramienta que nos permite mostrar lo mejor de lo nuestro, un resumen exquisito de la historia, el arte y la cultura de Paraná. Habitualmente está destinado a escuelas, adultos mayores y comisiones vecinales, pero hoy son los propios trabajadores del sector quienes conocen de primera mano lo que ofrece la ciudad”, destacó Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo municipal.
La jornada incluyó un recorrido en el Paraná Bus Turístico, con salida desde plaza 1° de Mayo, visitando los principales puntos de interés de la ciudad, y una visita guiada a la Reserva Natural Islote Municipal Curupí.
Clavenzani subrayó que “en un contexto difícil para el turismo nacional y regional, es clave reforzar la promoción hacia adentro. Tal como plantea la intendenta Rosario Romero, vamos a seguir impulsando esta política de sensibilización para que seamos cada vez mejores anfitriones”.
Por su parte, José Trlin Carelli, secretario general de Uthgra Paraná, valoró: “No hay nada mejor que los propios trabajadores y los paranaenses conozcan la ciudad para poder transmitir al turista lo que realmente tiene. Paraná es muy rica en historia, naturaleza y cultura, y debemos ser los primeros en ponerlo en valor”.
Paraná Bus Turístico
Ofrece un recorrido a cielo abierto por sitios emblemáticos de la ciudad, con una duración aproximada de dos horas y guía a bordo. Los tickets se adquieren en Oficina Parque (Laurencena y San Martín). Además, los sábados, domingos y feriados, lo recaudado se destina a instituciones de bien público sin fines de lucro.
Islote Curupí
La Reserva Natural Islote Curupí propone un paseo por un sendero de madera con miradores que permiten apreciar la flora, fauna y la vista panorámica hacia la ciudad y la Isla Puente.
- Salidas grupales: desde el puerto de la costanera, todos los días entre las 8:00 y 16:00 hs.
- Salidas individuales: sábados y domingos a las 16:00 hs.
- Menores de 4 años ingresan sin costo.
- Reservas: 343-7496177 (Belén) / 343-4762040 (@paranaturio).
- Consultas: Centro de Coordinación de Visitas Islote Curupí, 343-5717456.