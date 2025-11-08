Jornada de prevención de ITS y promoción de la salud sexual en adolescentes en Colón
La Coordinación Provincial de VIH, Hepatitis Virales (HV), Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, llevó adelante una jornada de promoción de la salud integral de las adolescencias y prevención de ITS en la ciudad de Colón.
La actividad estuvo dirigida a estudiantes de 4° y 5° año de la Escuela Normal “República Oriental del Uruguay” y a asesores de Educación Sexual Integral (ESI) de las escuelas secundarias del departamento Colón.
El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la ESI, formar referentes escolares en salud sexual y sensibilizar sobre los derechos sexuales y reproductivos, promoviendo el acceso a información confiable y el acompañamiento de adolescentes en la toma de decisiones saludables.
La coordinadora provincial de VIH, ITS, Hepatitis Virales y TBC, Tamara Moncagatta, destacó la importancia del trabajo interministerial y afirmó: “Estas acciones permiten acercar información y recursos a las escuelas, y fomentar espacios de diálogo donde los adolescentes puedan reflexionar, consultar y acceder al testeo voluntario”.
Asimismo, agregó: “Buscamos que cada referente educativo cuente con herramientas de calidad para acompañar a sus estudiantes, y que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva”.
Por su parte, la referente departamental del programa Pasec, Analía Forclaz, explicó que la iniciativa surgió a partir de una invitación del Municipio de Colón, luego de que estudiantes de la Escuela Normal desarrollaran un proyecto sobre esta temática. También participaron docentes de San José y Villa Elisa, con el propósito de fortalecer el trabajo articulado en el ámbito escolar.
La capacitación fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Salud de Entre Ríos —a través de la Dirección Materno Infanto Juvenil y la Coordinación de VIH, ITS, HV y TBC— y por el Consejo General de Educación (CGE) —mediante la Coordinación Provincial de Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo, la Dirección Departamental de Escuelas (DDE) y el programa PASEC—.
Además, la jornada contó con la colaboración de las organizaciones Carpinches y Rotary Club de Paraná, que realizaron test rápidos de VIH durante la actividad.