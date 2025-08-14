Jornada de intercambio en Concordia sobre derechos de jóvenes con discapacidad
En Concordia, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) y el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi) organizaron este jueves una jornada interinstitucional destinada a difundir y reflexionar sobre los derechos de los jóvenes con discapacidad que se encuentran institucionalizados en hogares y residencias socioeducativas.
El encuentro, denominado “Reflexiones sobre los aspectos jurídicos y éticos de la discapacidad”, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y reunió a operadores del MPD —defensores/as, Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental y Órgano de Revisión de Salud Mental—, representantes de hogares privados y residencias socioeducativas, así como referentes municipales de la región de la costa del Uruguay.
La actividad se desarrolló en el marco de las articulaciones del MPD con el programa Contigo del Iprodi, encargado de dar continuidad al sistema de cuidado para jóvenes con discapacidad que, al cumplir los 18 años, dejaron de estar institucionalizados en residencias del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), sin posibilidad de regresar a su grupo familiar.
Estos jóvenes, en su mayoría, permanecen en hogares de discapacidad con intervención de las defensorías. Por ello, el encuentro permitió abordar las dificultades que puedan surgir en estas intervenciones y explicar las funciones de cada organismo involucrado.
Además, se difundieron los lineamientos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo procesos respetuosos de derechos, inclusión comunitaria y autonomía en la toma de decisiones, con las ayudas necesarias, según destacó Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental.
Participaron los defensores y defensoras de distintas localidades: Gualeguaychú, Ricardo Golly; San Salvador, Maria Rosa Corsini; Concordia, Mercedes Iturburu y Diego Ponce; Colón, Abril Otegui; Concepción del Uruguay, Alejandro Bulay. También estuvieron presentes integrantes de la Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental de Concepción del Uruguay (Ludmila Euler) y Concordia (Mariana Carbonell y Agustín Peroni), los Equipos Técnicos Interdisciplinarios y la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí.
Por parte del Iprodi, se llevó a cabo un panel sobre los ejes principales de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre las funciones y competencias del programa Contigo.