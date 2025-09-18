Jornada de capacitación en Paraná por el Día de la Seguridad del Paciente
En el Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná se desarrolló una instancia de formación centrada en la prevención y control de infecciones, en el marco del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. La propuesta, organizada por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, estuvo destinada a enfermeros, médicos e instrumentadores quirúrgicos de hospitales y CAPS.
La actividad reunió a unos 100 profesionales, la mitad de ellos enfermeros, pertenecientes a la Región Sanitaria I (departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Victoria y Nogoyá). Los ejes de la jornada fueron la limpieza, la desinfección de instrumental y el lavado correcto de manos, prácticas fundamentales en la atención sanitaria.
En la apertura, el director general de Enfermería, Martín Nani, subrayó: “El control de infecciones es un aspecto crucial en la recuperación de los pacientes y que hoy estemos aquí, en esta jornada de capacitación, es un aporte para fortalecer los conocimientos y aplicarlo en los lugares de trabajo. Tanto se habla de lavado de manos, y de las infecciones, que es saludable reencontrarnos en estos espacios, sobre todo porque ayer fue el Día Mundial de la Seguridad del Paciente”.
Nani también destacó el efecto multiplicador de la formación, ya que cada participante replicará lo aprendido en sus equipos de trabajo, generando beneficios para los pacientes y fortaleciendo la calidad de la atención.
Por su parte, el director general de Recursos Materiales Hospitalarios y de CAPS, Santiago Romero Ayala, puso en valor el interés de los efectores sanitarios en la limpieza y desinfección, remarcó la gran convocatoria y afirmó: “Es fundamental entender la necesidad de la limpieza y desinfección para garantizar la calidad en la atención”.
Finalmente, agradeció la colaboración de la empresa Adox, que presentó metodologías innovadoras y herramientas de trabajo, además de donar al Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma un equipo didáctico asistido por Inteligencia Artificial, que permite monitorear si la técnica de lavado de manos fue realizada correctamente.