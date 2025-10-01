Jornada a Campo del IPCVA en San Salvador: “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizará el próximo jueves 16 de octubre de 2025 una Jornada a Campo en el Establecimiento La Lucrecia, ubicado en Acceso a Jubileo, Ruta Nacional 18 Km 190, en la localidad de San Salvador, Entre Ríos. La actividad será con entrada libre y gratuita, aunque con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción previa.
Bajo el lema “Nuevas tecnologías para la ganadería mesopotámica”, la jornada contará con la participación especial del INTA e incluirá disertaciones técnicas y visitas al establecimiento, organizadas en tres paradas a campo:
- Drones en la ganadería: un aliado estratégico para la producción
- Selección de reproductores considerando sus aspectos fenotípicos
- Trébol Alejandría: valor nutricional y versatilidad para alimentación animal
Programa y disertaciones destacadas
Los propietarios del establecimiento, Victor Odiard y Manuel Odiard, presentarán el planteo productivo de La Lucrecia. Además, se llevarán a cabo charlas técnicas como:
- Oportunidades y retos para posicionar a la carne argentina como libre de deforestación en el mercado de la Unión Europea, a cargo del Dr. Gerardo Leotta (Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas) y el Ing. Agr. M. Sc. Adrián Bifaretti (IPCVA).
- Trazabilidad individual electrónica bovina y tipificación de carne. Proyecto TRAZA, por Med. Vet. Silvio D. Marchetti (Dirección Nacional de Producción Ganadera).
- Manejo de lactancia en vientres y suplementación de la hembra de reposición, a cargo del Ing. Agr. Sebastián Vittone (INTA Concepción del Uruguay).
- El manejo como base de sustentabilidad y rentabilidad, por Ing. Agr. Pablo Etcheverry.
La apertura estará a cargo de los propietarios del establecimiento, Victor y Manuel Odiard, junto al Director Regional del INTA, Dr. Jorge Gvozdenovich, y autoridades del IPCVA.
Inscripción y datos importantes
El evento será libre y gratuito, pero con cupos limitados, por lo que se solicita realizar la inscripción previa ingresando acá. La jornada no se suspende por lluvia.
Para ver el programa completo de la jornada ingresa acá.