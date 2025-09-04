Jorge Tarchini fue designado presidente de CIGRE Argentina para el período 2025–2029
Jorge Tarchini asumirá la presidencia de CIGRE Argentina, la red internacional más influyente del sector eléctrico, durante el período 2025–2029. La designación se oficializó en la Asamblea General Ordinaria, en la que también se confirmaron las autoridades: Carlos Di Palma (vicepresidente primero), Gustavo Barbera (secretario) y Jorge Nizovoy, presidente saliente.
Fundada en 1921 en París, CIGRE es la red global más representativa del sector energético, con presencia en más de 90 países y 61 comités nacionales. Su misión es impulsar una electricidad sostenible para todos mediante cooperación internacional, investigación aplicada y difusión de conocimiento.
“Es un gran honor presidir por los próximos cuatro años el Comité Argentino de CIGRE. Este organismo reúne desde hace más de un siglo a todos los sectores de la industria eléctrica en el mundo, y en nuestro país integra a empresas y profesionales de la distribución, generación y transporte de energía”, expresó Tarchini.
El flamante presidente destacó además el aporte de la experiencia de Enersa en innovación tecnológica, energías renovables y eficiencia energética: “En Enersa trabajamos para adaptarnos a un contexto de cambio, con el objetivo de brindar un servicio de alta calidad y eficiencia. La digitalización de procesos, la incorporación de medidores inteligentes y el avance de proyectos renovables serán contribuciones valiosas para CIGRE Argentina”.
Respecto de los desafíos, Tarchini subrayó la importancia de reposicionar a CIGRE Argentina en la región: “Buscaremos integrar a los principales actores del mercado eléctrico nacional para avanzar en soluciones modernas y eficientes, aprovechando el prestigio de una asociación técnica mundial que aporta las mejores prácticas internacionales”.
Este nuevo liderazgo coloca a Jorge Tarchini y a Enersa en un escenario internacional de gran prestigio técnico, ratificando el compromiso con la innovación, la sustentabilidad y la modernización del sistema eléctrico.