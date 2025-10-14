Jorge Taiana cuestionó la intromisión electoral de Donald Trump en el país: “Basta de extorsionar al pueblo argentino”
Luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump condicionara la ayuda a la argentina según el resultado de las próximas elecciones, el candidato de Fuerza Patria, Jorge Taiana salió a cuestionar la intromisión del norteamericano en los comicios.
“¡Presidente Trump basta de extorsionar al pueblo argentino!”, comenzó a través de un posteo en X (ex Twitter). En ese sentido, agregó: “A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza”.
“Si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los EEUU nos diga a quien debemos votar, los argentinos el 26 de octubre sabemos lo que tenemos que hacer”, cerró.
Cabe mencionar que Trump había dicho en una reunión con Javier Milei: “Si pierde no seremos generosos con Argentina. Si no les va bien, no estaremos cerca en mucho tiempo. Si a Argentina le va bien quedamos bien nosotros, porque habremos ayudado a Argentina. El éxito de Argentina nos beneficia”.
En ese marco, agregó: “Es una elección muy importante. Él ha hecho un gran trabajo. Han tenido muchos dolores, la victoria es muy importante. Cuando tienes que hacer una inversión, si alguien gana y tiene una filosofía distinta desde el punto de vista económico es difícil para las elecciones”.