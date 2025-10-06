Jorge Taiana celebró la renuncia de Espert: “Un logro del pueblo argentino”
El candidato a diputado por Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, celebró la renuncia de José Luis Espert a su postulación por La Libertad Avanza, luego de que se conociera su vínculo con el empresario detenido por narcotráfico, Fred Machado, quien tiene pedido de extradición por parte de la Justicia de Estados Unidos.
Para el ex canciller, la decisión del economista libertario representa “un logro del pueblo argentino, que repudia su conducta y su asociación con el crimen organizado”. Sin embargo, aclaró que la dimisión de Espert “no limpia la matriz de corrupción que atraviesa al gobierno de Javier Milei”.
A través de su cuenta en X (ex Twitter), Taiana apuntó contra el oficialismo y mencionó otros escándalos: “El caso $Libra, las coimas del 3%, la estafa a los productores, los negociados financieros y el endeudamiento externo demuestran el verdadero rostro de este modelo”.
El dirigente peronista también cuestionó las versiones sobre una posible reimpresión de boletas electorales tras la salida del candidato libertario. “Solicito que el juzgado electoral rechace cualquier intento de imprimir nuevamente las papeletas ya oficializadas. Todos los plazos de modificación están vencidos”, enfatizó.
Taiana subrayó el costo que implicaría esa medida: “Reimprimir las boletas costaría 15.000 millones de pesos, el mismo monto que necesita el Hospital Garrahan para su funcionamiento”.
Por último, reclamó que Espert sea removido de su rol institucional: “Su comportamiento es incompatible con una función tan sensible”.