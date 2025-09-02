Jorge Rial y Mauro Federico expusieron en Diputados por el pedido de allanamiento del Gobierno
La Comisión de Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en manos del vicepresidente Cristian Castillo (FIT), convocó a una reunión a la que fueron invitados los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, de Carnaval Stream y Data Clave. Los diputados de la oposición repudiaron el intento de censura del Gobierno nacional y la ministra Patricia Bullrich después de la difusión de audios de Karina Milei.
“Estamos acá también en nombre de Pablo Grillo que esta peleando por su vida y por cada reportero que todos los miércoles son reprimidos acá”, dijo Jorge Rial para abrir el debate y agregó: “estamos acá para denunciar también una persecución del aparato del Estado a periodistas que están denunciando corrupción en el Gobierno”.
Según el conductor de Argenzuela, en el Gobierno “algún trasnochado deslizó la idea de meterlo en cana” y recibió muchas presiones pero adelantó que desde este miércoles habrá más informes sobre la situación del escándalo en la Agencia de Discapacidad. “Tenemos documentos, vamos a mostrar como de manera aleatoria se incentivaba a los empleados a bajar subsidios para discapacitados”, anticipó Rial.
A su turno, Mauro Federico, entre lagrimas, agradeció el apoyo de los diputados y aseguró que “no tiene relación con servicios de inteligencia” y que al único ruso que conoce es a Ricardo Zielinzky, ex director técnico de Racing. “A Franco Bindi no lo conozco, no tengo ni puta idea de quién es”, agregó.
“El Gobierno intentó de todas las maneras posibles frenar esta investigación, si no fuera por Jorge yo no tendría trabajo, no solo en esta oportunidad”, dijo Federico y pidió un aplauso para Ivy Cángaro, también periodista de Data Clave que es parte fundamental de la investigación del escándalo de Andis.
“No tengo nada que ocultar, soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”, apuntó el periodista de este portal y del stream Carnaval. Por último, adelantó que lo próximo que se va a revelar son pruebas materiales del personal del Andis y de los directivos que establecieron mecanismos de “gratificación” económica para los que dieran de baja discapacitados. “Las fuentes no son rusos ni venezolanos, son laburantes que no soportan no poder dormir de noche, y lo otro que tenemos es como se afanaron los créditos de la CAF y el BID”, cerró.