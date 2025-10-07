Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional y se suma a la despedida de Sergio Busquets en el Inter Miami
Otro adiós que sacude al mundo del fútbol y, especialmente, a los hinchas del Barcelona. Tras el anuncio de Sergio Busquets la semana pasada, este martes Jordi Alba confirmó su retiro del fútbol profesional mediante un emotivo video en redes sociales, cerrando una carrera llena de títulos y recuerdos tanto en el Barça como en la Selección de España.
A los 36 años, el lateral surgido en La Masia explicó los motivos que lo llevaron a colgar los botines tras tres temporadas en el Inter Miami, donde compartió nuevamente vestuario con Lionel Messi y Busquets, reviviendo la sociedad que los unió en el Camp Nou. “Messi y Alba” conformaron una de las duplas más recordadas de la historia reciente del club catalán: el entendimiento entre ambos fue una marca registrada que trascendió continentes.
Durante sus once años en el Barcelona, Jordi Alba se consolidó como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, logrando cinco Ligas, una Champions League, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Además, con la Selección española, fue campeón de la Eurocopa 2012 y de la Nations League 2023. En Miami, sumó la Leagues Cup y la Supporters’ Shield, cerrando así una trayectoria ejemplar.
El anuncio de Alba llega pocos días después del de Busquets, quien también comunicó su despedida a los 37 años, tras dos décadas de carrera y un palmarés inigualable. “Estos serán mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y agradecido”, expresó el mediocampista en un video titulado “Todo final es un nuevo comienzo”.
Busquets repasó sus inicios en el FC Barcelona, donde fue parte del histórico equipo de Pep Guardiola, y agradeció a todos los que lo acompañaron en su carrera: “Gracias al club de mi vida, a mis compañeros, técnicos, hinchas y, sobre todo, a mi familia”.
Con los retiros de Busquets y Alba, dos de los cuatro fantásticos del Inter Miami —junto a Lionel Messi y Luis Suárez—, el club estadounidense despide a dos leyendas que marcaron una época en el fútbol mundial.