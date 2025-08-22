Jony Viale la está viendo… Hasta uno de los más acérrimos voceros del Gobierno no soporta más el relato liberal
Jonatan Viale realizó este viernes (22/08) un duro editorial contra el Gobierno de Javier Milei y sorprendió a muchos, dado que el periodista es uno de los más afines a los libertarios, e incluso ha concedido que Santiago Caputo le dirija la entrevista al presidente, en aquel tristemente recordado reportaje.
“Se empiezan a bajar del barco”, ironizan muchos en X ante este cambio de postura de Joni Viale, aunque otros fueron más incrédulos y opinan que es un poco de ‘acting’ y cuestionaron que ahora se haga el indignado o esté pidiendo que los sobres sean más abultados…
En su programa en Radio Rivadavia, el periodista enumeró los recientes escándalos en el Gobierno: “tuvimos el caso LIBRA que no terminó; tuvimos corrupción en la Anses y en el PAMI en algunas provincias donde se pedía un diezmo para LLA; tuvimos el caso de las empresas de la familia Menem contratando al Banco Nación, algo que es incompatible, está mal… Ahora surge esto, la Agencia Nacional de Discapacidad, supuestos retornos del 8%… no hay lugar para eso, de ninguna manera, porque la gente se los come crudos, le aviso al Gobierno, olvídense, esencialmente porque el contrato era un loco con la motosierra destruyendo los curros del Estado”.
A LOS BOTES
"Estafa LIBRA, las valijas que se saltean controles, las empresas de Menem con BNA, ahora audios de Spagnuolo y coimas de Karina. Tenemos cara de boludos??"
“Yo banqué eso, che me gusta que el tipo con la motosierra diga ‘voy a hacer mierda los curros del Estado’, pero acá no parecería ser el caso. Como también fallaron las explicaciones del Ministerio de Salud en el caso del fentanilo, no alcanza con un ministro llorando, la gente merece explicaciones. Porque ustedes son el partido anticasta, o al menos eran eso. No podríamos entender ni avalar la corrupción ni los sobres, ni la permanencia del afano estructural, no cuenten conmigo para esto, jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural”, manifestó Viale generando innumerables comentarios sobre su ‘distanciamiento’ o tan solo su pretensión que la pauta sea más jugosa…
“Si hay un corrupto hijo de mil puta que choreó con los discapacitados y con las droguerías, que se vaya a la concha de su madre y lo metan preso ya”, finalizó, mostrando indignación o como dicen… solo hizo un ‘tirón de orejas’ para que en la Campaña la pauta sea más motivante.