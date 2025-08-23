Jony Viale ahora se burló de Milei en TN por evadirse de hablar sobre la Causa Coimas del ANDIS
El escándalo que se desató a raíz de audios de Diego Spagnuolo -extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)- revelando una red de coimas en la compra de medicamentos que salpica a Karina Milei ya comienza a escalar alto: hasta TN se ríe del presidente Javier Milei, quien en su discurso en el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) esquivó hablar de lo sucedido con una particular frase de inicio.
“Quiero conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y hay mucho debate hoy que es sobre la volatilidad de la tasa de interés”, dijo el jefe de Estado, desatando las carcajadas de Jonatan Viale y todo su equipo, quienes no pudieron evitar lanzar diferentes comentarios burlones.
“No vamos a escuchar eso”
Luego de que Javier Milei empezara su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario sobre la volatilidad de la tasa de interés, Jonatan Viale dijo que “la gente no está esperando ese tema” y apuntó: “Qué baiteo”. pic.twitter.com/OXSOK09a3n
— Corta (@somoscorta) August 23, 2025
“No no, impresionante… olé… un tema que genera mucho debate eh, la volatilidad en la tasa de interés, me encantó”, lanzó Viale, a lo que sumó otro compañero diciendo: “Estábamos hablando justo de eso”. Seguidamente, Jonatan volvió a decir: “Entramos como unos caballos…”, haciendo alusión a que esperaban que el mandatario abordara el escándalo que lo tiene en la mira pero, en cambio, el presidente prefirió mirar para otro lado.
“Bueno, ustedes me avisan, no vamos a escuchar… es importante la volatilidad en la tasa de interés, pero me parece a mí que la gente no está esperando el tema volatilidad”, cerró irónico el conductor, en un guiño a su producción para que le avisen si el jefe de Estado decidía abordar en algún momento el escándalo que sacude a su Gobierno.