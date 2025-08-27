Jonatan Viale: “Venían a romper curros de la casta y ahora una droguería estaría dejando un 3% para la cúpula”
El periodista Jonatan Viale realizó un durísimo editorial en el que cruzó al Gobierno por el manejo del escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, contrastando las promesas de campaña con las graves denuncias de corrupción que ahora salpican al círculo íntimo del poder.
Viale fue lapidario en Radio Rivadavia al resumir la contradicción que, según él, expone el caso: “Venían a romper los curros de la casta, pero ahora una droguería estaría dejando un 3% para la cúpula”. Además, cuestionó la tibia defensa de Lule Menem, a la que calificó como “pobre de toda pobreza”.
El conductor se basó en una encuesta de la consultora Management & Fit para remarcar el enorme impacto que el caso tuvo en la opinión pública: un 94,5% conoce el tema y un 67% lo considera “muy grave”. El dato más contundente, según Viale, es que el 61,3% de los encuestados, incluyendo votantes de Milei, pide que el presidente dé una respuesta “de manera urgente”.
JONY VIALE CRUZA A MILEI
"La motosierra era romper con los curros de la casta. Hoy: una droguería le daba 3% a Karina Milei y Lule Menem. El asesor de Karina citó a Spagnuolo 3 veces en 15 días en la Casa Rosada. ¿De qué hablaban, de fútbol? ⚽" pic.twitter.com/HV7zPz5giw
— CRV NOTICIAS (@CRVNOTICIAS) August 26, 2025
Viale también se hizo eco de las “leyendas urbanas” que mencionó el periodista Carlos Pagni, como el presunto video de “Lule Menem andando en una Ferrari que es de Kovalivker” en Nordelta, y de que el empresario le compró su mansión al “Cholo” Simeone que hace unos meses con Javier Milei. Si bien los calificó como “datos de color”, los usó para remarcar que ahora “todo está bajo sospecha”.
Finalmente, insistió en que el Gobierno de Milei es el que “tiene que explicar” la situación. “Tenemos un problema muy delicado que tiene que explicar el Gobierno”, concluyó.