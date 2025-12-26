“Jocho”, un gran amigo de sus amigos, un hombre sencillo y gran optimista de la vida
ESPECIAL, por Sebastián José Britos (*)-
Ayer dejó nuestro mundo José Antonio Venturino. La gran mayoría de las personas lo conoció ejerciendo el periodismo, en radio, television y escrito, algo que realizó durante mas de treinta años, alternando con su actividad de viajante. Eso hizo que cosechara muchos conocidos tanto en una actividad como en la otra.
Pero me tengo que referir a lo que más conocí de él. La actividad en los medios de comunicación… En la década del ’70 empezó a trabajar en Tribuna Deportiva, como cronista y no pasó mucho tiempo para que estuviera haciendo micrófono y participando de otros programas de la mañana de LT 14.
Con 21 años fue comentarista principal en algunos partidos en un momento histórico del futbol paranaense y entrerriano en el Nacional de 1978, con la participación de Patronato, reemplazando a Fernando Pais en esa tarea, que además contaba con los relatos de Omar Paloma.
Con el paso de los años también realizó trabajos de comentarista y conducción en televisión, en los comienzos de Canal 9 TVER, año 1985 y en diarios de la ciudad, destacándose siempre en lo suyo, además de participar en transmisiones en emisoras de Frecuencia Modulada (FM), como Cadena Azul y en Radio Plaza, con La Fiesta del Futbol.
Fue comentarista de basquetbol y boxeo, participó en transmisiones de automovilismo pero su pasión era el fútbol, estando en un medio o verlo desde la tribuna, siempre analizando la actualidad ya sea del juego o todo lo que rodeaba a este deporte.
Viajo por casi todo el país, siguiendo a los equipos paranaenses, fue a Chile con el Club Belgrano, en el año 1986, donde el equipo de nuestra ciudad fue invitado a realizar una pretemporada en Rancagua, a Paraguay para transmitir a la selección argentina en un Sudamericano Sub19 y cada vez que viajaba a BsAs no se perdía la posibilidad de ir a ver un partido.
Vivió la vida que se propuso, disfrutó, gozó, e hizo lo que quiso… Cuando le comunicaron de su enfermedad, en una conversación que tuvimos me dijo entre otras cosas: “si no paso, no importa; no me puedo quejar de la vida que llevé y te aseguro que me voy bien”.
Nos tendremos que resignar a no verte, a no conversar, a no intercambiar opiniones, pero algo me queda con orgullo es saber que fuí tu amigo, que compartimos hermosos momentos y que siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz.
(*) Periodista deportivo – Relator – Conductor de Tribuna Deportiva (LT 14 /FM Litoral).-