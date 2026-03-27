Joaquín Panichelli es baja para los últimos amistosos de La Scaloneta antes del Mundial 2026
Lo avisó Lionel Scaloni. Los entrenamientos estaban a una intensidad muy alta en el predio de Ezeiza. Y las prácticas de la selección argentina dejaron este jueves una “víctima”: Joaquín Panichelli. El delantero que la rompe en el Racing de Estrasburgo pelea por ser el tercer nueve en la lista definitiva para el Mundial 2026, pero no podrá demostrarlo en cancha. Una lesión muscular inoportuna lo obligará a perderse los amistosos contra Mauritania y Zambia.
Este viernes habrá estudios médicos para determinar la gravedad del problema del cordobés de 23 años, que jugó en las inferiores de Racing y Belgrano, en su provincia, y de River, antes de viajar a España para sumarse al Alavés.
“Pani” estaba en pugna por ese tercer lugar de centrodelantero vacante, por detrás de Julián Alvarez y Lautaro Martínez. Su “rival” por ese sitio es José “Flaco” López, que también infla redes en el Palmeiras de Brasil y está bien considerado por Scaloni.
Lo de Joaquín Panichelli se suma al tremendo moretón de Rodrigo De Paul por una contusión en el isquiotibial de la pierna izquierda, que lo obligaría a descansar este viernes en La Bombonera.
Otra incógnita hasta hoy es Nicolás Otamendi, por una contractura que lo obligó a estar ausente en el último encuentro del Benfica de Portugal, el pasado fin de semana.
Después de la última práctica en Ezeiza, la probable formación sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; más Thiago Almada o Nicolás Paz, Lionel Messi y Julián Alvarez.