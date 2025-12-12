Maran Suites & Towers

Joaquín Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio pero “está fuera de peligro”

Redacción | 12/12/2025 | Espectáculos | No hay comentarios

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, sufrió un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes, en un bar ubicado en el barrio porteño de Palermo y debió ser trasladado de manera urgente al Hospital Fernández.

Ahora se difundió un principio de parte médico detallando el estado de salud del artista y los procedimientos realizados: “Joaquín Levinton sufrió un malestar en el pecho, ante esta situación, se llamó al SAME que lo trasladó de inmediato a la guardia del Hospital Fernández”.

“Se le realizó un chequeo completo, tras el cual los médicos determinaron la necesidad de colocarle un stent.  El procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”, informaron.

