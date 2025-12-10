Joaquín Ignacio Mogaburu reemplazará a Alberto Baños en la Subsecretaría de Derechos Humanos
El Gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles la designación de Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos. El funcionario posee una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde trabajó más de quince años en Tribunales Orales Federales, además de desempeñarse en el Ministerio de Defensa.
El anuncio lo realizó el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien destacó: “Lo convoqué porque sé que tiene la claridad y la convicción necesarias para llevar adelante los lineamientos que el presidente Javier Milei definió para esta segunda etapa del gobierno”.
Mogaburu reemplazará a Alberto Baños, quien dejó el cargo por motivos personales.
Amerio remarcó que en estos dos años de gestión se eliminaron catorce cargos jerárquicos y se redujo la planta del personal a la mitad, lo que implica “un ahorro mensual de $13.550 millones para todos los argentinos”.
El nuevo subsecretario es abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. También es profesor de Historia por la UCA y obtuvo en 2015 la diplomatura en derecho penal y procesal penal en la Universidad de San Isidro.
En 2022 cursó estudios en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura bonaerense, con orientación en Derecho Público y Privado, y aprobó el Doctorado en Ciencias Jurídicas en la UCA.
En el ámbito laboral, Mogaburu se desempeñó en distintas áreas del Poder Judicial y del Ministerio Público, ejerció como profesor y dictó cursos y conferencias sobre defensa de los Derechos Humanos.
Desde el Gobierno aseguran que su llegada apunta a “desideologizar las políticas públicas de Derechos Humanos” y garantizar una administración más transparente y eficiente, alineada con los objetivos de cambio propuestos por la actual gestión.
La salida de Alberto Baños
El Gobierno informó que Baños renunció por motivos personales, aunque su salida estaría vinculada a la posible partida del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con quien mantiene una fuerte cercanía.
La Subsecretaría de Derechos Humanos depende del ministerio que conduce Cúneo Libarona, cuya renuncia había sido mencionada antes de las elecciones legislativas de octubre, aunque finalmente Milei decidió no aceptarla.
El mes pasado, Baños protagonizó una fuerte polémica tras su exposición ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, donde cuestionó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar y defendió su gestión.
Baños, exjuez penal, estuvo al frente de la Subsecretaría desde el inicio del Gobierno, cuando aún era una secretaría. En mayo, Milei decidió degradarla y despedir al 30% del personal.