Joaquín Benegas Lynch furioso contra los empresarios: “Les encanta tener mercados cautivos, con los 47 millones de argentinos presos de sus productos caros y eventualmente de mala calidad”
El senador nacional por La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, tras criticar a sectores como la “vieja política” y los “sindicatos”, apuntó contra los empresarios: “Les encanta cazar en el zoológico, tener mercados cautivos, con una economía cerrada y con los 47 millones de argentinos presos de sus productos caros y eventualmente de mala calidad”.
El senador de LLA sostuvo que la gente acompañó a Milei porque “los resultados de la gestión son evidentes” y aclaró que si bien el país no es “el paraíso”, tuvo que “pasar del infierno que heredamos en 2023, a ser un país normal, que respeta la propiedad privada, con reglas claras y seguridad jurídica”.
El entrerriano anticipó este miércoles que el Congreso va a tratar este año “más de 50 proyectos” que tiene listos el Poder Ejecutivo y que se aprobarán porque el oficialismo “está a unos pocos votos” de llegar a los dos tercios.
“Hoy tenemos más aliados, que en realidad son aliados de los argentinos, porque empiezan a escuchar a la gente que dio su voto en octubre para respaldar las transformaciones que impulsa el presidente Javier Milei”, aseguró el legislador en declaraciones a Radio Rivadavia.
Benegas Lynch puntualizó que con los legisladores elegidos en las elecciones de 2025 tienen “una actividad legislativa intensa como no se veía hace años” porque el Congreso actual “representa a la Argentina que le dio el espaldarazo el 26 de octubre a Milei”.
“En 2025 el Congreso se dedicó a boicotear a todos los argentinos con votaciones en contra de lo que quieren los argentinos y perdimos un año que venía para un crecimiento de 7 y 8 % y tuvimos finalmente un crecimiento de 4,4%”, destacó.