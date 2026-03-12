Javier Vera respaldó la auditoría histórica de la deuda provincial propuesta por Frigerio y cuestionó la postura del PJ
El presidente de la comuna de Yeso Oeste, en el departamento La Paz, Javier Vera (UCR), expresó su respaldo al dictamen de mayoría emitido por la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que propone investigar la evolución y el estado de los compromisos financieros de la provincia desde 1991.
El jefe comunal celebró la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, que plantea la creación de una Comisión Investigadora, y consideró que la extensión del período de auditoría representa “un paso fundamental hacia la transparencia institucional que los entrerrianos demandan desde hace décadas”.
Al mismo tiempo, cuestionó la decisión del bloque Más para Entre Ríos de no acompañar el proyecto, a pesar de que varias de sus propuestas de modificación fueron incorporadas al texto final, entre ellas la inclusión de legisladores de la oposición dentro de la comisión de control.
“Es una contradicción inexplicable. Pidieron cambios, se les otorgaron para garantizar la pluralidad y ahora deciden no acompañar. La pregunta surge sola: ¿qué es lo que el justicialismo no quiere que se sepa? ¿A qué le tienen miedo si se investigan las cuentas desde 1991?”, afirmó Vera.
Transparencia como política de Estado
Para el presidente comunal, la transparencia debe ser una política permanente de la gestión pública y no una bandera partidaria.
“Gobernar es dar la cara. El gobernador Frigerio está cumpliendo con su palabra de mostrarle a la sociedad el estado real de la provincia. Oponerse a una auditoría es, en la práctica, oponerse a la verdad”, sostuvo.
Finalmente, Vera remarcó tres aspectos que consideró centrales del proyecto, que ahora deberá ser tratado en el recinto legislativo:
- La investigación desde 1991 permitirá reconstruir la trazabilidad completa de la deuda pública de Entre Ríos.
- La composición de la comisión investigadora garantiza la participación de todas las fuerzas políticas.
- La iniciativa prioriza el orden financiero de la provincia por sobre los intereses electorales.