Javier Milei ya está en Paraná
Javier Milei, ya está en Paraná. Luego de la fallida recorrida por la Peatonal de Santa Fe, donde se registraron fuertes incidentes, el presidente de la Nación, adelantó su traslado a la Capital entrerriana arribando este mediodía al Hotel Internacional Howard Johnson, en medio de un dispositivo de seguridad ultra blindado.
El presidente Javier Milei reactivó este sábado la campaña electoral de La Libertad Avanza en Santa Fe y Entre Ríos con miras a las elecciones legislativas nacionales y en un intento de sortear la crisis política que atraviesa el Gobierno por la ruptura con la Legislatura, ante los ya insistentes vetos a sus decretos, más escándalos que lo vinculan como el Caso $LIBRA, La Causa ANDIS con su hermana Karina de protagonista, las retenciones “0” que duraron 3 días, y el caso que sacude al diputado y principal candidato bonaerense José Luis Espert, más un progresivo malestar social por la situación económica imperante.
El comienzo de la jornada para el jefe de Estado estuvo atravesado por serios incidentes entre militantes libertarios y opositores que rechazaron su presencia durante una fallida caminata pactada por la capital santafesina. Esto se suma a lo ocurrido días atrás en su visita a Tierra del Fuego, donde tuvo que suspender un acto de campaña en Ushuaia debido a protestas por la apertura de importaciones.
En su breve paso por Santa Fe, Milei remarcó que Argentina atraviesa un punto de inflexión histórico y que es indispensable “consolidar las transformaciones económicas que ya están en marcha”. “El camino es arduo, pero es el único posible para vivir mejor. Cualquier alternativa es volver al pasado y tirar por la borda todo el esfuerzo de los argentinos”, subrayó.
El Presidente Javier Milei con el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Paraná.
LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE!!! pic.twitter.com/09kbwMUgxe
— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 4, 2025
Posteriormente, Milei se trasladó a Paraná, donde mantuvo hasta hace algunos minutos una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio, en tanto que circulan versiones de un adelantamiento de las actividades en esta Capital, donde el jefe de Estado, autoridades provinciales y candidatos rumbo a las Legislativas, se mostrará junto a la militancia libertaria en la intersección de las avenidas Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, previsto ello -originalmente- a partir de las 18.
En el Howard Johnson, ubicado en un blindadísimo Parque Urquiza donde se aprecia un dispositivo policial impresionante, aparte de la bienvenida protocolar de Rogelio Frigerio, se vio a Andrés Laumann, primer candidato a diputado nacional; Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, postulantes al Senado, como a Alicia Fregonese y Darío Schneider, quienes ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de diputados.
Tanto amor despierta la visita de #Milei a #Paraná que tuvieron que llenar el Parque Urquiza de policías…
¿Suspenderá como hace un rato en Santa Fé? ¿Funcionará la convocatoria “protectora” de Frigerio, usando el aparato estatal?
En un rato de devela el misterio pic.twitter.com/PLNKfSEkKy
— Coso (@TheGreatCoso) October 4, 2025
Los dos últimos se incorporaron tras el acuerdo político con el gobernador Rogelio Frigerio, que permitió sumar al PRO y sectores de la UCR a la coalición libertaria en la provincia.
Asimismo, pudo observarse al secretario general del Gobierno de Entre Ríos, Mauricio Colello y al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
La cuenta oficial de X de La Libertad Avanza compartió una foto del encuentro entre el jefe de Estado y el mandatario entrerriano, junto a la secretaria general de presidencia, Karina Milei.