Javier Milei y la captura de Nicolás Maduro: “Se está del lado del bien o del mal”
El Gobierno de Milei fue uno de los pocos en Latinoamérica que celebraron la incursión militar de Estados Unidos en Caracas. Uruguay, Brasil, Colombia, México y Chile rechazaron la medida, mientras que Paraguay y Bolivia tuvieron posturas mas intermedias. Solo Ecuador y Argentina apoyaron la agresión.
“En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión”, posteó Milei este sábado.
PRINCIPIO DE REVELACIÓN
En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión.
De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo…
— Javier Milei (@JMilei) January 3, 2026
“De un lado está la democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esos valores que muchos dicen defender pero sólo defienden cuando les queda cómodo. Del otro lado están aquellos cómplices de una dictadura narco terrorista y sangrienta que ha sido un cáncer para nuestra región sembrando la enfermedad del Socialismo del Siglo XXI, con su consecuente miseria y muerte”, escribió el jefe de Estado argentino.
“Aquí no hay medias tintas ni grises. Se está del lado del BIEN, o se está del lado del MAL. Y todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución. Celebramos la caída del dictador narcoterrorista Maduro. La Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera”, escribió.