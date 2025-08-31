Maran Suites & Towers

Javier Milei volvió a tratar de “psicópatas” a la oposición

Redacción | 31/08/2025 | Destacadas, Política | No hay comentarios

Javier Milei reposteó un video de la cuenta “Escuela Austríaca” donde se ve a una joven militante de izquierda en las inmediaciones del Congreso, denunciando represión. Sin embargo, en las imágenes no se ve el accionar de la fuerzas de seguridad. “Te vas a dejar manipular por esta banda de mentirosos?”, se pregunta desde su cuenta de X.

El mandatario calificó de “psicópatas” a la oposición, en medio del escándalo por las coimas que salpican a su hermana Karina y a su asesor Eduardo “Lule” Menem.

El jefe de Estado mantiene inalterable su postura de agraviar a todo lo que se le oponga. Lo contradictorio es que suele salir a la palestra a refutar manifiestos triviales, vengan de quien vengan…, pero con el tema “coimas” en el que se incluye nada menos que a su hermana, optó por el silencio inicial, y luego a conceptos sin profundidad como -esencialmente- sin respaldo legal que garantice la integridad del Gobierno ante lo que se denuncia.

 

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X