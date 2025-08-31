Javier Milei volvió a tratar de “psicópatas” a la oposición
Javier Milei reposteó un video de la cuenta “Escuela Austríaca” donde se ve a una joven militante de izquierda en las inmediaciones del Congreso, denunciando represión. Sin embargo, en las imágenes no se ve el accionar de la fuerzas de seguridad. “Te vas a dejar manipular por esta banda de mentirosos?”, se pregunta desde su cuenta de X.
El mandatario calificó de “psicópatas” a la oposición, en medio del escándalo por las coimas que salpican a su hermana Karina y a su asesor Eduardo “Lule” Menem.
SON PSICÓPATAS…
¿Te vas a dejar manipular por esta banda de mentirosos? Todos los que adhieren a la izquierda son iguales, más allá de sus distintas marcas, ya sean los explícitos (forma socialista) y/o los implícitos (kukas y socios)…
VLLC! https://t.co/CZXWKdIaXv
— Javier Milei (@JMilei) August 30, 2025
El jefe de Estado mantiene inalterable su postura de agraviar a todo lo que se le oponga. Lo contradictorio es que suele salir a la palestra a refutar manifiestos triviales, vengan de quien vengan…, pero con el tema “coimas” en el que se incluye nada menos que a su hermana, optó por el silencio inicial, y luego a conceptos sin profundidad como -esencialmente- sin respaldo legal que garantice la integridad del Gobierno ante lo que se denuncia.