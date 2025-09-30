Javier Milei visitaría Entre Ríos este viernes 3
Luego del complejo recibimiento que tuvo hasta hace pocas horas Javier Milei en Ushuaia, se espera que la próxima parada del presidente en campaña sea el viernes 3 de octubre en alguna ciudad de Santa Fe y de Entre Ríos. Sin confirmarse desde Balcarce 50 ni por parte de los equipos de Maxi Pullaro y Rogelio Frigerio, la virtual agenda del mandatario nacional tendría por destinos Armstrong y Paraná.
A menos de un mes de las elecciones generales, el principal objetivo de La Libertad Avanza es trasladar la intención de voto que tiene el sello partidario a los candidatos a diputados y senadores que tiene el espacio en todo el país. No es una tarea sencilla, porque no todos los altos funcionarios de la Casa Rosada o del partido nacional tienen un poder de traslación potente.
En el comando de campaña hay quienes creen que podría llegar a recorrer cerca de 10 destinos diferentes para poder levantar los armados provinciales, que en su mayoría tiene postulantes que incursionan por primera vez para un cargo político nacional y, además, marcan números bajos de conocimiento público.
La inauguración de la campaña fue hace dos semanas en Córdoba, Milei retomó sus apariciones en Ushuaia, Tierra del Fuego, en una jornada cargada de tensión por el repudio masivo del pueblo fueguino, forzando a Milei a que abandone Ushuaia antes de lo previsto sin completar su programa y en especial una caminata junto a sus adeptos.
Que Milei vaya ese distrito se explica por la disputa senatorial y por la importancia estrategia la provincia en términos geopolíticos en el diálogo con Estados Unidos. No será por el nivel de adhesión que tenga LLA en ese territorio: y es que el conglomerado Ushuaia-Río Grande es uno de los que más tasa de desempleo computa a nivel nacional.
Milei repite en su fuero privado que no definirá su hoja de ruta de eventos, sino su equipo de campaña. Las apariciones se están estudiando en el comando de campaña que integran la coordinadora política karinista Pilar Ramírez, el asesor presidencial, Santiago Caputo, y colaboradores de diferentes huestes del oficialismo.
En tanto, el 6 de octubre, el presidente Javier Milei volverá a sus raíces al presentar un libro y cantar durante un acto en el Movistar Arena, en el que además se mostraría junto a su Gabinete y a algunos candidatos.
Hipótesis
¿Por qué se habla de Armstrong? La localidad del sudoeste santafesino scon 15 mil habitantes se encuentra a tan solo una hora de Rosario y a menos de 3 horas de la Capital, Santa Fe. Allí se encuentra la empresa de maquinaria agrícola Crucianelli, nacida hace 69 años en Armstrong.
Raúl Crucianelli, su máximo referente, no oculta su simpatía por el presidente de la Nación, y en numerosas ocasiones ha destacado: “Estamos ante un cambio histórico”, aludiendo al Gobierno libertario.
Del mismo modo, resaltó: “Espero que tenga continuidad. El populismo y el facilismo de los últimos 50 o 60 años se terminaron. Ahora debemos enfocarnos en la producción genuina y cambiar el chip. Hay una nueva conciencia en los argentinos, y debemos aprovechar las oportunidades que ofrece el país en lugar de pensar en irnos”.
Por otra parte, en Paraná, Frigerio -que es uno de los gobernadores aliados-, conserva muy buena relación con UPCN (gremio que tiene profunda llegada al Ejecutivo Provincial) y más allá de divergencias, con sindicatos fuertes como ATE y AGMER, o la oposición del peronismo y la Izquierda, como de sectores radicales, el mandatario entrerriano puede asegurar un recorrido absolutamente distinto al de Milei en Tierra del Fuego.
De hecho, funcionarios de su Gobierno comenzaron a visitar el Interior exhibiendo los candidatos de la Alianza con la Libertad Avanza.
Habrá que esperar lo que se analice en el bunker presidencial donde se pulen los detalles de la campaña con miras a las Legislativas de octubre.